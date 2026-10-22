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Регион
Опубликовано 22 октября, 17:34

От калана до рыбного филина: Россияне проголосовали за самые уязвимые краснокнижные виды

В России завершилось голосование за 100 редких видов животных и растений

Сизоворонки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jesus Cobaleda

Сизоворонки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jesus Cobaleda

В России завершилось всенародное голосование за 100 редких видов животных и растений, нуждающихся в особом внимании. Оно проходило с 5 июня по 20 октября в рамках проекта «Вместе для дикой природы». За это время сайт инициативы посетили более 1,1 миллиона человек, а общее число визитов превысило 1,3 миллиона, говорится в поступившем в распоряжение Life.ru пресс-релизе.

Россиянам предстояло выбрать сотню видов из более чем 200 краснокнижных животных и растений, отобранных экспертами. Кроме того, участники голосовали за природного фаворита своего региона. Окончательный список победителей и региональных лидеров экспертный совет представит до конца октября.

В голосовании участвовали и главы регионов. Например, губернатор Курской области Александр Хинштейн поддержал сизоворонку, а руководитель Камчатки Владимир Солодов проголосовал за калана. Всего к проекту присоединились большинство российских регионов и более 30 компаний и организаций.

Как пояснил гендиректор АТРЭ Владислав Онищенко, результаты помогут наладить взаимодействие бизнеса, общественных организаций и региональных властей при выборе мер по сохранению уязвимых видов. Дальнейшие природоохранные инициативы обсудят 2–4 декабря в Санкт-Петербурге на Конгрессе молодых учёных.

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Ранее Life.ru рассказывал о соглашении «Ведомостей» и Ботчинского заповедника по изучению рыбного филина. Зимой 2027 года орнитологи планируют провести экспедицию, чтобы оценить численность этих птиц, изучить места их гнездования и возможности восстановления популяции.

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Юрий Лысенко
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