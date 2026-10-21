Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 октября, 21:52

Россия и Китай договорились вместе защищать панд, тигров и леопардов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTO BY LOLA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTO BY LOLA

Россия и Китай объединят усилия ради сохранения амурских тигров, дальневосточных леопардов и больших панд. Договорённость закреплена в совместном коммюнике по итогам 31-й встречи глав правительств двух стран.

Москва и Пекин продолжат природоохранную работу на особо охраняемых территориях вдоль общей границы. Помимо крупных хищников, внимание уделят перелётным птицам, снежным барсам и другим представителям редких видов. Стороны намерены развивать сотрудничество в области сохранения биоразнообразия.

Отдельным направлением станет защита больших панд и золотистых курносых обезьян. Взаимодействие по этим вопросам также включили в итоговый документ переговоров. Встреча российского премьера Михаила Мишустина с председателем Госсовета КНР Ли Цяном состоялась 21 октября в Санкт-Петербурге.

«Она уже коренная москвичка»: Китайский дипломат поблагодарил Москву за заботу о Катюше
«Она уже коренная москвичка»: Китайский дипломат поблагодарил Москву за заботу о Катюше

Ранее Life.ru рассказывал о готовности Китая расширять сотрудничество с Россией в области защиты больших панд. В июле 2026 года соответствующую позицию озвучили в МИД КНР, отвечая на вопрос о судьбе родившейся в Московском зоопарке Катюши. Китайские дипломаты отметили, что животные получили тёплый приём и стали ещё одним символом дружбы между народами двух государств. Пекин также подтвердил заинтересованность в сохранении других редких видов и развитии природоохранных проектов с зарубежными партнёрами. На тот момент столичный зоосад пытался договориться о возможности оставить Катюшу в России.

Больше новостей о защите животных, редких видах и сохранении природы — в разделе «Экология» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Китай
  • Животные
  • Экология
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar