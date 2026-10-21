Россия и Китай договорились вместе защищать панд, тигров и леопардов

Отдельным направлением станет защита больших панд и золотистых курносых обезьян. Взаимодействие по этим вопросам также включили в итоговый документ переговоров. Встреча российского премьера Михаила Мишустина с председателем Госсовета КНР Ли Цяном состоялась 21 октября в Санкт-Петербурге.

Ранее Life.ru рассказывал о готовности Китая расширять сотрудничество с Россией в области защиты больших панд. В июле 2026 года соответствующую позицию озвучили в МИД КНР, отвечая на вопрос о судьбе родившейся в Московском зоопарке Катюши. Китайские дипломаты отметили, что животные получили тёплый приём и стали ещё одним символом дружбы между народами двух государств. Пекин также подтвердил заинтересованность в сохранении других редких видов и развитии природоохранных проектов с зарубежными партнёрами. На тот момент столичный зоосад пытался договориться о возможности оставить Катюшу в России.