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Опубликовано 23 сентября, 09:36

«Она уже коренная москвичка»: Китайский дипломат поблагодарил Москву за заботу о Катюше

Советник-посланник КНР Фэн Литао назвал панду Катюшу коренной москвичкой

Коллаж © Life.ru

Коллаж © Life.ru

Панда Катюша уже стала не гостьей российской столицы, а настоящей «коренной москвичкой». Такое мнение в эксклюзивной беседе с Life.ru высказал советник-посланник по культуре Посольства КНР в России, директор Китайского культурного центра в Москве Фэн Литао.

«Я думаю, Катюша даже не гость в столице. Она уже коренная москвичка. И всё хорошо, прекрасные условия», — сказал дипломат.

Фэн Литао признался, что сама мысль о Катюше вызывает у него улыбку. Он несколько раз посещал Московский зоопарк и смог вблизи увидеть не только родившуюся в России панду, но и её родителей — Жуи и Диндин.

Видео © Life.ru

«Говорить о Катюше без улыбки просто нельзя. К счастью, я несколько раз посещал этот зоопарк и с очень близкого расстояния посмотрел, как живут родители Катюши, как живёт Катюша», — рассказал собеседник Life.ru.

Дипломат отдельно поблагодарил сотрудников Московского зоопарка за условия, которые они создали для семейства больших панд.

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«Надеемся на близнецов»: В Московском зоопарке распланировали свидание панд Жуи и Диндин

«Пользуясь случаем, мы бы хотели выразить благодарность нашим российским коллегам за то, что они создали такие приятные условия для китайской панды, для Катюши и для её родителей. Мы просто рады, когда вспоминаем о ней, — конечно, с теплотой и благодарностью», — отметил Фэн Литао.

По его словам, российские специалисты обеспечили животным необходимый уход и питание, включая регулярные поставки свежего бамбука. Сам Московский зоопарк также подчёркивает, что Катюша находится под постоянным наблюдением специалистов и является частью российско-китайской программы по сохранению больших панд. 24 августа ей исполнилось три года. Она стала первой большой пандой, родившейся в России.

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98 кг характера: Панда Катюша вступила в переходный возраст

Фэн Литао поговорил с Life.ru на мероприятии «Великолепная Сычуань — благодатный край», которое прошло 22 сентября в Китайском культурном центре в Москве. Российским гостям представили туристические маршруты и культурное наследие провинции Сычуань, а организации двух стран заключили соглашения о сотрудничестве в туризме, культуре и медиакоммуникациях. В мероприятии приняли участие около 100 представителей государственных структур, туристической отрасли, авиакомпаний и бизнеса.

Отдельно гостям представили туристический продукт «Панда-экспресс». Для россиян также запустили акцию с фондом в 10 тысяч бесплатных билетов в туристические объекты Сычуани.

Ранее Life.ru сообщал, что Московский зоопарк ведёт переговоры с Китаем, чтобы панда Катюша могла остаться в России.

Больше новостей о Катюше и других обитателях Московского зоопарка — в разделе «Животные» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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