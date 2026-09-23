«Она уже коренная москвичка»: Китайский дипломат поблагодарил Москву за заботу о Катюше

Панда Катюша уже стала не гостьей российской столицы, а настоящей «коренной москвичкой». Такое мнение в эксклюзивной беседе с Life.ru высказал советник-посланник по культуре Посольства КНР в России, директор Китайского культурного центра в Москве Фэн Литао.

«Я думаю, Катюша даже не гость в столице. Она уже коренная москвичка. И всё хорошо, прекрасные условия», — сказал дипломат.

Фэн Литао признался, что сама мысль о Катюше вызывает у него улыбку. Он несколько раз посещал Московский зоопарк и смог вблизи увидеть не только родившуюся в России панду, но и её родителей — Жуи и Диндин.

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«Говорить о Катюше без улыбки просто нельзя. К счастью, я несколько раз посещал этот зоопарк и с очень близкого расстояния посмотрел, как живут родители Катюши, как живёт Катюша», — рассказал собеседник Life.ru.

Дипломат отдельно поблагодарил сотрудников Московского зоопарка за условия, которые они создали для семейства больших панд.

«Пользуясь случаем, мы бы хотели выразить благодарность нашим российским коллегам за то, что они создали такие приятные условия для китайской панды, для Катюши и для её родителей. Мы просто рады, когда вспоминаем о ней, — конечно, с теплотой и благодарностью», — отметил Фэн Литао.

По его словам, российские специалисты обеспечили животным необходимый уход и питание, включая регулярные поставки свежего бамбука. Сам Московский зоопарк также подчёркивает, что Катюша находится под постоянным наблюдением специалистов и является частью российско-китайской программы по сохранению больших панд. 24 августа ей исполнилось три года. Она стала первой большой пандой, родившейся в России.

Фэн Литао поговорил с Life.ru на мероприятии «Великолепная Сычуань — благодатный край», которое прошло 22 сентября в Китайском культурном центре в Москве. Российским гостям представили туристические маршруты и культурное наследие провинции Сычуань, а организации двух стран заключили соглашения о сотрудничестве в туризме, культуре и медиакоммуникациях. В мероприятии приняли участие около 100 представителей государственных структур, туристической отрасли, авиакомпаний и бизнеса.

Отдельно гостям представили туристический продукт «Панда-экспресс». Для россиян также запустили акцию с фондом в 10 тысяч бесплатных билетов в туристические объекты Сычуани.