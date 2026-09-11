«Надеемся на близнецов»: В Московском зоопарке распланировали свидание панд Жуи и Диндин

Свидание больших панд Жуи и Диндин, живущих в Московском зоопарке, может состояться в 2027 году. Об этом РИА «Новости» сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

По её словам, пока встреча животных не произошла, но в зоопарке не торопятся, поскольку все панды мира принадлежат китайской стороне и каждый шаг необходимо согласовывать.

«Мы надеемся, конечно, что в следующем году у них всё получится, и дай Бог будут уже близнецы», — сказала Акулова.

Гендиректор отметила, что сейчас в зоопарке строится новый вольер для Катюши, чтобы у всех панд были комфортные условия. В Московском зоопарке живут три панды — самец Жуи, самка Диндин и их взрослая дочь Катюша. Каждая панда находится в отдельном вольере, поскольку в дикой природе эти животные живут поодиночке и встречаются лишь для спаривания.

«Поэтому скоро Катюша переедет в свой вольер, шикарный замок новый, и у них (Жуи и Диндин — ред.) будет возможность для уединения», — сказала Акулова.

Катюша родилась у Жуи и Диндин в Московском зоопарке 24 августа 2023 года. Это был первый случай рождения детёныша большой панды в России.

Ранее Life.ru рассказывал, что в июле 2026 года Катюша отметила свой третий день рождения — сотрудники зоопарка подготовили для неё праздничный торт из бамбука и моркови.