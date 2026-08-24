У нас товар, а где купец? В Московском зоопарке рассказали, когда Катюше найдут жениха

Панде Катюше из Московского зоопарка начнут подбирать пару, когда ей исполнится примерно пять-шесть лет. Об этом рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

«Находят где-то ориентировочно в пять-шесть, поэтому они должны до четырёх лет находиться только там, где появляются детёныши, а дальше уже переезжают, и для участия в природоохранной программе уже подыскивают пару любому детёнышу», — объяснила Акулова.

Сегодня любимая панда москвичей празднует трёхлетие. Life.ru рассказывал, как Катюша изменилась к своему третьему дню рождения. Сейчас малышка весит уже 98 килограммов, а стоя на задних лапах достигает 145 сантиметров. По словам Светланы Акуловой, Катюша вступила в подростковый возраст и начала проявлять характер — например, иногда отказывается выходить на ветеринарные тренинги, если у неё нет настроения.