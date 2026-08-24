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24 августа, 12:17

98 кг характера: Панда Катюша вступила в переходный возраст

Панда Катюша выросла до 145 см и начала показывать характер подростка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Панда Катюша из Московского зоопарка к своему третьему дню рождения выросла до 145 сантиметров, если встаёт на задние лапы, и набрала 98 килограммов. Об этом рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

«Она уже подросток, и характер у неё потихонечку меняется. Она начинает проявлять некоторую вредность — не всегда хочет выходить на ветеринарные тренинги, если у неё нет настроения», — рассказала Акулова.

Для сравнения, при рождении Катюша весила всего около 150 граммов. Теперь у неё появились собственные привычки и любимые развлечения: панда играет с гамаком, розовым тазиком и кубом-мячом, в который сотрудники прячут угощения.

Третий день рождения Катюши в Московском зоопарке решили отмечать целую неделю — с 24 по 30 августа. Каждый день имениннице будут вручать подарки, а для посетителей подготовили экскурсии, лекции, мастер-классы, квесты и показы фильмов о больших пандах.

В первый день праздника Катюша получила тканевого ослика с древесной стружкой, бамбуковую арбу и съедобные угощения. Также для неё приготовили декоративный торт со свежим бамбуком, фруктами и морковью.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Московский зоопарк ведёт переговоры с китайской стороной о возможности оставить Катюшу в России. Сейчас для панды строят отдельный большой павильон с кормокухней, внутренними помещениями и летними зонами. Светлана Акулова признавалась, что шансы на такое решение невелики, однако переговоры продолжаются.

Больше новостей о животных и событиях городской жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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