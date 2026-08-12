Новый любимец: Белый медвежонок Момота подсел на дорожные конусы и покорил интернет

Белый медвежонок Момота стал новой звездой соцсетей благодаря необычной любви к дорожным конусам. Восьмимесячный малыш из океанариума в японской префектуре Акита превратил яркие разноцветные конусы в свои любимые игрушки.

Момота постоянно играет с ними: плавает, кусает и таскает по вольеру. Но больше всего медвежонок любит надевать конусы прямо на голову, после чего важно ходит в таком необычном «головном уборе».

Белый медвежонок Момота играет с дорожными конусами. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / coyukiho

Его мать подобные развлечения явно не одобряет. Каждый раз она терпеливо снимает конус с головы малыша, однако Момота, похоже, не собирается отказываться от своего увлечения.

Видео с забавным медвежонком быстро разлетелись по соцсетям и сделали Момоту настоящей звездой интернета.

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