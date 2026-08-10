Малая и Кузьма снова родители: У популярной пары капибар из Московского зоопарка пополнение

В Московском зоопарке пополнение: у пары капибар, Малой и Кузьмы, родился ещё один детёныш. Как сообщили представители зоосада, малыш чувствует себя отлично. Пол новорожденного пока остаётся загадкой — определить его можно будет лишь через несколько месяцев.

В Московском зоопарке у капибар Малой и Кузьмы родился ещё один детёныш. Видео © Telegram / Московский зоопарк

Малая успешно справилась с родами без участия специалистов. Она оказалась очень заботливой мамой: сразу после появления малыша на свет она окружила его вниманием и начала кормить. Сейчас они чувствуют себя прекрасно под присмотром наших сотрудников. Малыш пока растет на мамином молочке, но совсем скоро начнет изучать взрослый рацион — впереди его ждут сено, свежая зелень, овощи и любимые фрукты.

«То, что Малая снова стала мамой, — замечательный знак. Это значит, что наши капибары живут в действительно комфортной среде, а работа зоологов дает отличные результаты», — отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Напомним, что девятилетняя Малая и восьмилетний Кузьма уже имеют опыт родительства: в сентябре прошлого года у них на свет появилась тройня.

Ранее Светлана Акулова сообщила, что у пары лебедей-шипунов в столичном зоосаде впервые появилось потомство — три птенца. Гнездо построили в апреле на Большом пруду, а через пять недель вылупились малыши. Сейчас семья живёт в отдельном вольере на экспозиции «Ручеёк».