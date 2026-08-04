В Казань привезли Пашу — капибара из Нижнего Новгорода уже осваивает бассейн и ищет невесту

В казанском зооботсаду «Река Замбези» пополнение — четырёхлетний самец капибары по кличке Паша прибыл из нижегородского зоопарка «Лимпопо». Переезд, длившийся около шести часов, прошёл без происшествий: специалисты сопровождали животное, обеспечивая водой и привычным кормом.

Животное прибыло из нижегородского зоопарка «Лимпопо». Видео © Telegram / Казанский зооботсад

Нового обитателя разместили в павильоне «Бегемот», где для него оборудовали просторный вольер с бассейном, поддерживающим комфортную температуру воды. По информации администрации зооботсада, помещение соответствует международным стандартам: есть крытая и открытая зоны, системы фильтрации воды, душевая и отдельный ветеринарный блок.

Рацион Паши разработали на основе рекомендаций специалистов Московского зоопарка и зоопарка «Лимпопо». Кормление происходит три раза в день. В настоящее время во внутреннем вольере с капибарой соседствуют четыре египетские цапли, а в бассейне обитают рыбки.

В зооботсаду отметили, что животное уже готово к размножению, поэтому в ближайшее время ему планируют подобрать пару. Посетители уже могут увидеть нового обитателя, хотя он продолжает проходить период адаптации.

Ранее в Московском зоопарке сообщили о возможном пополнении в семье капибар. Самка по кличке Малая прошла плановое УЗИ, которое показало вероятность беременности. Сотрудники ждут появления детёныша и надеются на благополучный исход.