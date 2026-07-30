Именинный торт панды Диндин съела её дочь Катюша

В Московском зоопарке именинница устроила коллегам сюрприз. Самка большой панды Диндин, которой исполнилось девять лет, утром 30 июля не вышла к вольеру, и торжество пришлось проводить без неё, рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Для неё уже приготовили особенный торт изо льда с овощами и фруктами, а также подарок — шезлонг из бамбука с зонтиком. Однако всё это досталось её дочери Катюше. Медвежонок не растерялась и с удовольствием занялась угощением, оставив маму отдыхать в тени.

Директор зоопарка Светлана Акулова объяснила настроение именинницы капризами, сравнив её с любой женщиной накануне праздника. Сотрудники не стали её тревожить и позволили остаться внутри, ведь в такие дни животным дают право выбора.

К своему девятилетию Диндин набрала вес 125 кг при росте 160 см. Самец Жуи, которому завтра исполнится 10 лет, заметно крупнее — 175 см и 138 кг. По словам Акуловой, эти показатели свидетельствуют, что питомцы чувствуют себя превосходно.

Самец Жуи. Видео © Telegram / Московский зоопарк

На человеческий возраст пандам сейчас примерно по 33–35 лет. Но растить малышей им не мешает: в зоопарке отмечают, что Катюша всё больше шалунья и своим поведением компенсирует мамину серьёзность. Панды остаются в Москве как часть программы по сохранению вида. Животные прибыли в столицу в 2019 году из Китая, договор рассчитан на 15 лет.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что ведутся переговоры с Китаем о возможном оставлении панды Катюши, хотя надежды на это немного, но зоопарк пытается добиться разрешения, и для неё уже строят большой павильон с кормокухней и летними зонами. Она пояснила, что по международным соглашениям все панды принадлежат Китаю, и прецедентов оставления детёнышей в других странах не было, но новый комплекс рассчитан и на пару животных, а также на возможное потомство.