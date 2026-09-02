«Ведомости» и Ботчинский заповедник займутся изучением рыбного филина

Деловое издание «Ведомости» и государственный природный заповедник «Ботчинский» договорились о совместной работе по изучению рыбного филина. Соглашение подписали на полях XI Восточного экономического форума.

Подписи под документом поставили генеральный директор «Ведомостей» Игнатий Павлов и руководитель заповедника Сергей Костомаров. Договорённость предполагает информационное и экспедиционное взаимодействие в рамках проекта «Вместе для дикой природы».

Главная задача — оценка популяции краснокнижной птицы на территории Ботчинского заповедника. Научные данные подтверждают, что там обитает несколько пар рыбного филина, однако детального исследования раньше не проводилось. Никто не изучал состояние популяции, места гнездования, кормовую базу и потомство.

Зимой 2027 года сотрудники заповедника вместе с группой орнитологов отправятся в экспедицию. Им предстоит установить, сколько именно пар проживает на охраняемой территории и есть ли возможность увеличить их численность.

Проект «Вместе для дикой природы» «Ведомости» реализуют совместно с Агентством трансформации и развития экономики при поддержке Фонда президентских грантов. Его цель — рассказывать россиянам о краснокнижных видах и вовлекать граждан в природоохранную повестку через всероссийское голосование. Внутри редакции тоже прошёл опрос: сотрудники выбрали животное для адресной поддержки, и победителем стал именно рыбный филин.

«Современное деловое медиа не может ограничиваться освещением событий и трендов в бизнесе. Нам важно играть активную роль в решении социально-экономических задач страны и вовлекать в этот процесс предпринимательское сообщество. Именно поэтому мы выступили с инициативой взять под опеку один из краснокнижных видов. Мы искренне хотим помочь исследователям и поддержать эту находящуюся под угрозу исчезновения птицу. Будущая экспедиция важна как для сохранения популяции рыбного филина в России, так и с научной точки зрения», — сказал Игнатий Павлов.

Сергей Костомаров, в свою очередь, пояснил, что заповедник работает с разными животными, но глубоко изучать каждое из них не хватает ресурсов. О том, что рыбный филин обитает на охраняемой территории, сотрудники знали по характерным крикам, однако полномасштабных исследований провести не могли. Совместная работа, по его словам, положит начало системному изучению популяции.

Рыбный филин считается крупнейшей совой планеты. В России вид встречается на Дальнем Востоке, популяция оценивается в 300–650 пар. Птица внесена в Красную книгу РФ и демонстрирует уникальную адаптацию к добыче рыбы. В отличие от других сов, она охотится не только ночью, но и днём, особенно в пасмурную погоду.

Главной угрозой для филина остаётся вырубка старых пойменных лесов, лишающая его дуплистых деревьев для гнездования. Кроме того, вред популяции наносят браконьерство, гибель птиц в рыболовных сетях и климатические изменения. Тайфуны разрушают гнёзда, а аномальные снегопады засыпают дупла. Исчезновение этого вида стало бы невосполнимой потерей для мирового биоразнообразия.

Ранее сообщалось, что в России стартовало всероссийское голосование за сто живых символов страны из числа краснокнижных видов. Проект «Вместе для дикой природы» реализуют деловое издание «Ведомости» и Агентство трансформации и развития экономики при поддержке Фонда президентских грантов. Голосование продлится четыре месяца.