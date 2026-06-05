Краснокнижные оживают на экранах: В День эколога запустили голосование за 100 живых символов России

В России в День эколога стартовало масштабное всероссийское голосование по выбору ста живых символов страны среди краснокнижных видов животных и растений. Церемония запуска прошла 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Проект «Вместе для дикой природы», реализуемый деловым изданием «Ведомости» и Агентством трансформации и развития экономики при поддержке Фонда президентских грантов, продлится четыре месяца. За это время россияне смогут познакомиться с редкими представителями флоры и фауны и проголосовать на портале 100vidov.vedomosti.ru в двух номинациях: «национальные виды» и «региональные виды». Специально для этого создан информационный портал, где животные и растения буквально оживают благодаря цифровым технологиям.

«Мы запустили платформу для диалога, экосистему, где объединяются академические знания, новостной контент и уникальный визуальный ряд, созданный с применением цифровых технологий, но соответствующий реальному миру. Животные и растения на сайте буквально ожили: благодаря этим эффектам, мы можем представить их в дикой природе в движении», — рассказал генеральный директор издания «Ведомости» Игнатий Павлов.

На первом этапе эксперты уже отобрали 200 претендентов со всей страны, оценив их редкость, значение для биобаланса и риск исчезновения. Дополнительные баллы получили виды, которые могут скоро исчезнуть без внимания человека. Теперь выбрать своих фаворитов сможет каждый желающий до конца сентября.

По итогам голосования составят федеральный список из 100 видов и определят победителя в каждом из 89 регионов. На церемонии также подписали соглашения о сотрудничестве с участием «Авито», Фонда президентских грантов, СОЗАР и Президентского фонда природы. Светлана Акулова, Антон Долгов и другие участники церемонии отметили важность защиты биоразнообразия для сохранения экосистем.

Ранее сообщалось, что подмосковные экологи решили пересчитать обыкновенную гадюку, чтобы понять, насколько тревожно обстоят дела с этим краснокнижным видом. Эта змея довольно редкая и встречается далеко не повсеместно — основные очаги сосредоточены на севере региона. Узнать её можно по серо-оливковой чешуе и тёмной зигзагообразной полосе вдоль хребта. Биологи напоминают, что гадюка играет ключевую роль в пищевой цепочке.