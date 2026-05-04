В Подмосковье пересчитают краснокнижных гадюк

В Подмосковье решили навести порядок в змеином царстве. Министерство экологии и природопользования Московской области анонсировало исследования, которые помогут оценить численность обыкновенной гадюки — змеи, занесённой в Красную книгу региона под третьей категорией (редкий вид).

Цель исследований — определить необходимость мероприятий по сохранению или восстановлению популяции. Змея распространена спорадически по всей области, но чаще встречается в северных районах. Гадюку можно отличить по серо-оливковой окраске с зигзагообразной тёмной полосой на спине.

В министерстве пояснили, что основная экологическая функция этих змей — регулирование численности мелких млекопитающих, включая сельскохозяйственных вредителей. В свою очередь, гадюки служат пищей для хищных птиц, лис и ежей.

Основные лимитирующие факторы для вида — осушение болот, деградация мест обитания и уничтожение человеком.

