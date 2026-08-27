Похожи на выдр, но всё-таки собаки: В Новосибирске показали краснокнижных пушистых уникумов

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило родились два щенка кустарниковой собаки — редкого вида, занесённого в Международную Красную книгу. На свет появились самец и самка, сообщили в пресс-службе учреждения.

Два редких щенка кустарниковой собаки появились на свет в Новосибирске. Видео © Telegram / Новосибирский зоопарк

Детёныши родились 16 июня, однако зоопарк не стал сразу рассказывать о пополнении, чтобы не тревожить семейство в первые недели. Спустя два месяца малыши окрепли настолько, что теперь посетители уже могут наблюдать за ними.

«Малыши практически не отходят от родителей, всё время находятся под их опекой. Они уже пробуют взрослую пищу, и родители относятся к этому спокойно. Маленькие щенки активно участвуют в рытье нор и во всём следуют за старшими, перенимая их поведение», — рассказали в зоопарке.

По наблюдениям специалистов, самец немного крупнее сестры, при этом оба детёныша развиваются нормально. Кустарниковые собаки живут в Новосибирском зоопарке с 2016 года. Внешне эти представители семейства псовых сильно отличаются от привычных собак: у них вытянутое массивное тело, короткие лапы, небольшие округлые уши и перепонки между пальцами. Из-за этого животные скорее напоминают выдр.

В природе кустарниковые собаки обитают в Центральной и Южной Америке, предпочитая густые леса и влажные саванны рядом с водоёмами. Они держатся стаями и охотятся сообща, благодаря чему способны справляться даже с добычей крупнее себя.

Кустарниковые собаки появились в Новосибирском зоопарке ещё в 2016 году — тогда Life.ru писал о прибытии самца Боба из французского зоопарка Мюлуз. Позже к нему планировали привезти самку из Праги в рамках международной программы сохранения редкого вида.