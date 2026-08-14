Так вот ты какой! В Московском зоопарке родился детёныш лесного северного оленя

В Московском зоопарке впервые за несколько лет родилась самка лесного северного оленя. Она появилась на свет 24 мая — в тот же день, когда день рождения отмечает её мама по кличке Малышка. Об этом рассказали Life.ru в пресс-службе учреждения.

В Московском зоопарке родилась самка лесного северного оленя. Видео © Московский зоопарк

Первые два месяца детёныш вместе с матерью жил в отдельном вольере под наблюдением специалистов. В начале августа оленёнок окреп и присоединился к общей группе, поэтому теперь его смогут увидеть посетители.

Роды прошли без осложнений, помощь ветеринаров не понадобилась. Однако Малышка отказалась кормить дочь молоком, поэтому сотрудники зоопарка взяли эту часть заботы на себя и выкармливают её специальной смесью.

Сейчас юная самка постепенно пробует взрослую пищу. В рацион северных оленей входят травы, веточный корм, витаминно-минеральные добавки и ягель, который для животных считается любимым лакомством.

«Детёныш лесного северного оленя первые месяцы старается держаться рядом с мамой. Во время прогулок он осторожно подходит к сотрудникам, и снова возвращается к матери», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Пока оленёнок выходит на прогулки ненадолго, а в жаркую погоду его переводят во внутренние помещения. Постепенно специалисты начнут приучать малышку к осмотрам и другим необходимым процедурам.

Лесной северный олень занесён в Красные книги России и Международного союза охраны природы. Московский зоопарк участвует в программе сохранения редкого подвида и передаёт выращенных животных в Керженский заповедник.

Совсем недавно пополнение произошло и у другой популярной семьи Московского зоопарка: у капибар Малой и Кузьмы родился ещё один детёныш. Малыш появился на свет без помощи специалистов и сейчас растёт под присмотром матери и сотрудников зоосада.