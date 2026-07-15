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15 июля, 09:50

Ушастое пополнение: В Новосибирском зоопарке родились уникальные лисята

Новосибирский зоопарк сообщил о рождении четырёх щенков большеухой лисицы

Обложка © Telegram / Новосибирский зоопарк

Обложка © Telegram / Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке появились первые щенки большеухой лисицы. Детёныши родились 4 июня, сообщили в пресс-службе учреждения.

Сейчас четыре малыша активно осваивают вольер. Они проводят много времени на улице, играют друг с другом и находятся под присмотром родителей.

В зоопарке рассказали, что оба взрослых животных участвуют в воспитании потомства. Самец регулярно контролирует территорию и следит за обстановкой в вольере.

При появлении сотрудников родители сразу уводят лисят в домик. После этого они занимают позиции у входа и охраняют укрытие.

Зоолог Анна Бушнева отметила, что у большеухих лисиц хорошо развито родительское поведение. По её словам, взрослые животные действуют слаженно и сначала заботятся о безопасности детёнышей.

Специалисты продолжают наблюдать за семьёй, поскольку это первое потомство большеухой лисицы в истории зоопарка.

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Дарья Денисова
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