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14 июля, 12:30

Зоопарк в Архызе показал умилительное видео с 5 редчайшими лилигрятами

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dolina_tigrov.arkhiz

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dolina_tigrov.arkhiz

В зоопарке «Долина тигров «Архыз»» в Карачаево-Черкесии показали пять лилигрят — детёнышей лигрицы и белого льва. Умилительные кадры появились в аккаунте парка в соцсетях.

В Сети показали видео уникальных лилигрят из зоопарка в Архызе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dolina_tigrov.arkhiz

Матерью малышей стала лигрица Плюша, отцом — белый лев Симба. Детёныши появились на свет 10 июня, и это первый зафиксированный случай рождения сразу пяти лилигрят в одном помёте.

Специалисты называют событие уникальным, поскольку в природе ареалы львов и тигров почти не пересекаются. По данным парка, лигров в мире насчитывается несколько десятков, а белых тигров — около трёхсот.

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А в Эрмитаже тоже празднуют пополнение: кошка по кличке Графиня принесла потомство. Изначально сотрудники музея заподозрили у питомицы недомогание, но обследование показало, что она готовится стать мамой. В итоге на свет появились шестеро котят: рыжие, чёрные и полосатые. Сейчас мама и малыши чувствуют себя хорошо.

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Александра Мышляева
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