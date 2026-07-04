Плюша впервые в мире родила сразу пять лилигрят в Карачаево-Черкесии

В долине тигров «Архыз» в Карачаево-Черкесии зафиксировано редкое событие — рождение сразу пяти детёнышей гибридного происхождения, лилигрят. Потомство принесла лигрица Плюша, отцом стал белый лев Симба, содержащийся в том же парке, сообщает kp.ru.

Случай уже назван уникальным для мировой практики: ранее подобные животные появлялись в зоопарках разных стран, однако одновременное рождение пяти особей фиксируется впервые. Специалисты подчёркивают, что даже единичное появление лигра остаётся редкостью, а массовый помёт такого типа выходит за пределы обычной практики разведения.

Лигры представляют собой результат скрещивания льва и тигрицы и существуют в мире в крайне ограниченном количестве — речь идёт лишь о нескольких десятках особей. Белые львы также относятся к редким животным, их численность оценивается примерно в три сотни.

Появление подобных животных в естественной среде практически исключено: ареалы львов и тигров не пересекаются, а биологические особенности также ограничивают возможность устойчивого размножения. Лилигрята родились 10 июня и к настоящему моменту уже заметно окрепли. На кадрах из вольера они находятся рядом с матерью и питаются молоком.

А ранее в Корнуолле кошка по кличке Уилбур вернулась домой ярко-синей, перепугав хозяев. Оказалось, что питомица пробралась на соседскую вечеринку по определению пола ребёнка и извалялась в синей кукурузной краске. Отмыть кошку оказалось непросто — синий цвет держался долго, но сейчас осталось лишь маленькое пятнышко. Ветеринары подтвердили, что пищевой краситель не представляет серьёзной угрозы, однако посоветовали сразу смывать его, чтобы питомец не слизывал.