У вас мальчик! Кошка поставила на уши хозяев, посинев после загула к соседям

В Корнуолле кошка по кличке Уилбур вернулась домой ярко-синей, перепугав хозяев. Оказалось, что питомица пробралась на соседскую вечеринку по определению пола ребёнка и извалялась в синей кукурузной краске.

Хозяйка кошки Софи Дженкин заметила необычный цвет животного, когда семья смотрела футбол. Она выложила фото в соцсети, надеясь узнать, что произошло. Соседи сначала предположили, что краска токсична, но вскоре выяснилось: организатор вечеринки Холли Дженкинсон использовала пищевой краситель на основе кукурузного крахмала.

«С тех пор мы не перестаем смеяться. Это так смешно» — рассказала Дженкинсон.

Отмыть кошку оказалось непросто — синий цвет держался долго, но сейчас осталось лишь маленькое пятнышко. Ветеринары подтвердили, что пищевой краситель не представляет серьёзной угрозы, однако посоветовали сразу смывать его, чтобы питомец не слизывал.

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