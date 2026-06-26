Берегите хвостики! Собак и кошек со скачущим давлением массово ведут к ветеринарам

С начала лета число обращений к ветеринарам с проблемами давления у домашних животных выросло более чем в четыре раза, рассказали специалисты. Об этом сообщила ветеринарный врач-кардиолог Екатерина Корсакова в комментарии SHOT ПРОВЕРКЕ.

Питомцы стали в 4 раза чаще страдать от перепадов давления в жару. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По её словам, если в среднем в течение года она принимает около 6–7 животных в месяц с подобными нарушениями, то летом показатель увеличивается до 8–9 пациентов в неделю. Измерение давления у питомцев проводится с использованием специального ветеринарного тонометра, а манжета фиксируется на лапе или хвосте.

Наиболее тяжело высокие температуры переносят животные с заболеваниями сердца, почек и эндокринной системы, а также пожилые питомцы. Среди возможных симптомов проблем с давлением у собак и кошек специалисты называют внезапное ухудшение зрения, потерю ориентации, нарушение координации, судороги, одышку, учащённое сердцебиение, выраженную слабость и отказ от еды.

Ветеринары подчёркивают, что не стоит списывать подобные изменения только на жаркую погоду. При появлении нетипичного поведения у животного рекомендуется как можно быстрее обратиться к специалисту.

Ранее стало известно, что отучить питомцев от порчи грядок на дачном участке можно с помощью простых и безопасных средств. В первую очередь важно разобраться в причинах такого поведения животного. Кошки и собаки могут копать землю или ложиться на грядки из-за жары, поскольку рыхлая почва дольше остаётся прохладной и комфортной.