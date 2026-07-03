Выскочил прямо перед составом: Поезд на полной скорости сбил медведя

Движение поездов на одном из участков железной дороги в Японии было временно приостановлено после того, как скоростной состав столкнулся с медведем, вышедшим на пути. Об этом сообщает Kyodo.

Инцидент произошёл утром 30 июня на участке между станциями Вада и Уго-Сакаи. Медведь оказался на железнодорожных путях перед поездом, следовавшим из Акиты в Токио.

Машинист применил экстренное торможение после столкновения с животным. Спустя несколько минут состав продолжил движение на пониженной скорости до ближайшей станции. Там специалисты провели проверку технического состояния поезда. В момент происшествия в вагонах находились около 200 пассажиров.

Движение поездов было парализовано более чем на шесть часов из-за сбитого медведя, лежавшего на путях. Сотрудники не решались приблизиться к туше, и убрать животное смогли только экстренно вызванные охотники. В результате движение было остановлено на примерно 40 минут. Никто из людей не пострадал.

По данным японских властей, в 2026 году в стране зафиксировано рекордное число случаев выхода медведей к людям — почти 50 тысяч. Большинство таких происшествий зарегистрировано в северо-восточных регионах Японии.

Ранее в японской префектуре Ивате медведь напал на женщину на парковке у храма в Ханамаки, вцепившись ей в лицо и повредив руку. Пострадавшую экстренно госпитализировали.