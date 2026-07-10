Для капибар в Московском зоопарке устроили праздник с фруктовым льдом и овощами

В Московском зоопарке рассказали, как поздравили капибар с тематическим праздником. Спокойным грызунам подготовили специальное угощение из замороженных фруктов и овощей. Об этом сообщили в пресс-службые зоопарка.

Празднование в честь Дня любви к капибарам в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Московский зоопарк

Из-за особой невозмутимости животных угощение пришлось подавать им отдельно — прямо персональными порциями. В меню вошли яблоки, груши и апельсины, а среди овощей оказались морковь, свёкла, тыква, кабачок и брокколи.

Работники зоопарка отметили, что такое питание не только радует капибар, но и приносит им пользу благодаря полезным продуктам. Посетителям также напомнили, что эти животные давно стали одними из самых любимых обитателей зоопарков благодаря своему спокойному характеру.

Ранее в Московском зоопарке сообщили о возможном пополнении в семье капибар. Самка по кличке Малая прошла плановое УЗИ, которое показало вероятность беременности. Сотрудники ждут появления детёныша и надеются на благополучный исход.