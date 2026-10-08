«Главное, чтоб наша не пропала»: Учёный предрёк южным морям нашествие рыбов-вселенцев

Через десять лет в Азовском и Чёрном морях России может заметно прибавиться экзотических рыб, моллюсков и ракообразных. Потепление воды расширяет круг видов, способных здесь прижиться, а морские перевозки помогают им преодолевать естественные географические барьеры, рассказал Life.ru ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.

Одним из примеров такого процесса уже стал атлантический грязевой краб, который начал активно распространяться в Азовском море. По словам учёного, подобные изменения связаны не только с климатом: чужеродных обитателей по всему миру перевозят корабли вместе с балластными водами.

«А вот с точки зрения обитателей — проблема вселенцев сейчас остра по всему миру. Потому что кроме глобального потепления есть ещё такой фактор, как нарушение географической изоляции: корабли плавают по всем морям и океанам и вместе с балластными водами привозят с собой и моллюсков, и крабов, и вообще каких-то других членистоногих и беспозвоночных», — объяснил Карнаухов.

Каждый новый вид, закрепившийся в непривычной для него экосистеме, способен создать проблемы местной фауне, продолжил климатолог. На первых этапах у пришельцев зачастую нет естественных врагов, поэтому они могут быстро размножаться и вытеснять коренных обитателей.

Подобные случаи в Чёрном море происходили и раньше. Карнаухов напомнил о рапанах и гребневиках, которые когда-то тоже были для этих вод чужеродными видами. Теперь же потепление дополнительно облегчает переселение теплолюбивой фауны.

Глобальное потепление её усугубляет, потому что ареал тех видов, которые могут прижиться в Чёрном море, расширяется: воды Чёрного моря становятся более тёплыми. И поэтому они могут выживать — эти виды, которые в других условиях не прижились бы ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По прогнозу Карнаухова, уже в горизонте десяти лет видовой состав южных морей России может заметно измениться. Причём дело не только в новых крабах и моллюсках — вслед за ними способны появиться и непривычные для этих мест рыбы.

«То есть через много лет будем ловить экзотическую рыбку, вот уже крабы атлантические появились. Главное, чтоб наша не пропала. Потому что часто эти экзотические рыбы бывают не очень-то съедобны», — сказал климатолог.

При этом потепление, по его мнению, способно изменить не только морскую фауну, но и географию пляжного отдыха. Карнаухов считает, что Чёрное море может стать ещё привлекательнее для туристов на фоне чрезмерного прогрева воды на популярных зарубежных курортах.

«Когда температура воды в море больше 30 градусов, купаться уже неприятно — такое впечатление, что вы залезаете в горячую ванну. Пусть там красивые виды остаются, но освежающего эффекта, когда вы окунаетесь в море, как у нас в Чёрном море, уже нет», — пояснил он.

Поэтому российские южные курорты в перспективе могут только прибавить в популярности, полагает специалист. Однако для самой экосистемы потепление несёт и риски: чем выше температура воды, тем больше чужеродных организмов получают шанс закрепиться там, где раньше они просто не смогли бы выжить.

Life.ru рассказывал, что атлантический грязевой краб распространился по всему Таманскому заливу и двинулся дальше по Азовскому морю. Если в 2024 году учёные обнаружили возле Керченского пролива лишь одну особь, то экспедиция «Чёрное море — 2026» нашла пришельца уже во внутренних районах залива и на юго-востоке Азова. Особое внимание специалистов привлекли половозрелые самки с икрой: это может означать, что вид адаптировался к новым условиям и способен сформировать самостоятельную популяцию. Учёные также допускают, что краб начнёт конкурировать за пищу и территорию с местными обитателями.