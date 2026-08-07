Медуз стало в 320 раз больше: В Азовском море тестируют сети для защиты пляжей

В Темрюкском заливе испытывают защитные сети, которые должны оградить пляжи и рыбацкие участки Азовского моря от массового скопления медуз. Их численность резко выросла из-за повышения солёности воды и уже достигла 15 промилле против 18–19 в Чёрном море.

Биомасса медуз увеличилась с 14 тысяч тонн в 2019 году до 4,5 миллиона тонн в 2025-м, а ежегодный ущерб оценивается примерно в 600 миллиардов рублей. Первые экспериментальные заграждения начали проверять ещё прошлой осенью в Темрюкском районе, где концентрация беспозвоночных была самой высокой, рассказала RG.ru представитель Южного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Ирина Суслина.

Во время испытаний учёные изучают течения, перемещение медуз и их взаимодействие с сетями. Летом конструкции проверят на курортных пляжах, осенью — в местах прибрежного лова. После этого специалисты подготовят требования к производству таких барьеров и рекомендации по их использованию.

Напомним, после контакта с медузой следует принять экстренные меры, которые помогут минимизировать повреждения кожи. По словам врача, повреждённое место следует промывать только солёной водой.