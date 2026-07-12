Убрать жжение и токсин: Как оказать первую помощь после атаки медузы

После контакта с медузой следует принять экстренные меры, которые помогут минимизировать повреждения кожи. Об этом рассказал РИА «Новости» главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан», филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России, Юрий Булатов.

Он отметил, что поврежденное место следует промывать только солёной водой. Использование пресной может усилить неприятные симптомы. Далее необходимо удалить оставшиеся стрекательные клетки медузы, содержащие токсин. Для этого подойдёт тонкий пластик, например банковская карта, жёсткое махровое полотенце или пинцет.

При сильном жжении поможет лёд, обернутый в тонкую ткань. При необходимости можно принять антигистаминный препарат. Важно не трогать и не растирать ожог и пить больше воды. Булатов также отметил, что нельзя находиться под прямыми солнечными лучами. Обычно симптомы проходят через несколько часов, но при ухудшении самочувствия или аллергической реакции нужно обращаться к врачу.

Ядовитые медузы могут жалить ещё в течение месяца после гибели, и об этом часто забывают купальщики. Врач посоветовал не приближаться к морским животным даже из любопытства.

Ранее в Астраханской области впервые была обнаружена пресноводная медуза Craspedocusta sowerbii, родиной которой является бассейн реки Амазонки в Южной Америке. Она входит в список ста опасных инвазивных видов России.