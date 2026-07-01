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Регион
1 июля, 16:12

Жалящий гость из Амазонки грозит осетровым Каспия — его находят уже под Астраханью

В Астраханской области впервые обнаружили медузу-хищника из Амазонки

Медуза Craspedocusta sowerbii. Обложка © Институт океанологии РАН

Медуза Craspedocusta sowerbii. Обложка © Институт океанологии РАН

В Астраханской области впервые обнаружена пресноводная медуза Craspedocusta sowerbii, родиной которой является бассейн реки Амазонки в Южной Америке. Она входит в список ста опасных инвазивных видов России, сообщили в Институте океанологии РАН.

Живые экземпляры поступили в лабораторию Каспийского филиала ИО РАН 17 июня — их нашли астраханцы в акватории Приволжского Затона. Ближайшая к региону точка, где ранее фиксировали эту медузу, находилась в Волгоградской области летом 2023 года.

Учёные рассматривают три вероятных пути проникновения вида в Каспийское море: естественный дрейф по течению Волги, попадание с балластными водами судов и перенос покоящихся стадий водоплавающими птицами. Эта медуза активно питается зоопланктоном, что может подорвать кормовую базу молоди планктоядных рыб и нанести урон популяциям осетровых и других ценных видов Каспия.

«Медуза выдерживает полное пересыхание водоёма, превращаясь в покоящуюся стадию — подоцисту. При этом, по данным литературы, срок выживания подоцисты достигает 40 лет. То есть избавиться от неё раз и навсегда практически невозможно», — отметили исследователи.

Учёные рассказали, что Craspedocusta sowerbii уже отмечена в Московской, Тверской, Нижегородской, Иркутской областях, на Дону и в Башкортостане. Каспийский филиал института начинает долгосрочный мониторинг: специалисты оценят численность популяции в Приволжском Затоне, изучат распространение по другим водоёмам Астрахани и спрогнозируют расселение по дельте Волги с влиянием на нерестилища.

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Анастасия Никонорова
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