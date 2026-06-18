Океанолог объяснил течениями массовые скопления медуз в Чёрном и Азовском морях
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kontsag
Массовые скопления медуз в акваториях Чёрного и Азовского морей связаны не с ростом их численности, а с динамикой ветров и течений. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института Сергей Станичный.
«Это не выросла популяция, это просто скопления в отдельных районах за счёт динамических процессов. Этому способствуют локальные течения, которые в первую очередь определяются ветром», — сказал учёный.
По его словам, при смене направления ветра и течений скопления начнут уменьшаться. Чаще всего такие явления можно наблюдать в бухтах, поскольку течение от берега к морю там случается реже. Станичный добавил, что изменение солёности воды действительно может влиять на численность медуз, но это влияние не будет существенным. Более того, в этом году температура в Азовском море ниже обычной, что не способствует активному размножению этих обитателей.
Напомним, отдыхающие на побережье Чёрного и Азовского морей жалуются на массовые скопления медуз — их много в Крыму (Курортное, Прибрежное) и в Лазаревском. В этом году они появились на два месяца раньше обычного. Причина — рост солёности Азовского моря и усиление течений. Официальных предупреждений пока нет.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.