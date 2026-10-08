Краб-пришелец из Атлантики захватил Таманский залив и двинулся дальше

Грязевой краб, попавший в Азовское море из Атлантики, распространился по всему Таманскому заливу и начал осваивать новые территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

Ещё в 2024 году исследователи обнаружили лишь одну особь вблизи Керченского пролива. Однако сентябрьская экспедиция «Чёрное море — 2026» показала, что пришелец добрался до внутренних участков залива и продвинулся на юго-восток Азова вплоть до мыса Каменный.

Особое внимание специалистов привлекли половозрелые самки с икрой. Такая находка может свидетельствовать о том, что чужеродный вид приспособился к местным условиям и способен сформировать самостоятельно размножающуюся популяцию.

Новый обитатель предпочитает скрываться среди мидий, прикреплённых к скалам, валунам и рифам. Он всеяден, но преимущественно питается мелкими беспозвоночными, которых дробит клешнями. Учёные не исключают, что ракообразное начнёт конкурировать за пищу и территорию с местными видами, а также с другим вселенцем — крабом Харриса.

При этом размеры пришельца весьма скромные: ширина панциря самцов достигает 34,8 мм, самок — 28,6 мм. Ранее Life.ru рассказывал об обнаружении плоскоспинного грязевого краба в Азовском море. Тогда биологи отмечали, что он может стать дополнительным кормом для промысловых рыб, но одновременно способен сократить численность некоторых двустворчатых моллюсков.

Изменения происходят на фоне серьёзной перестройки морской экосистемы. Ранее Life.ru сообщал о рекордном повышении солёности Азовского моря. За 19 лет показатель вырос примерно на 60% и достиг 16 промилле — максимального значения за полтора века наблюдений. Одной из причин специалисты называют сокращение притока пресной речной воды. Одновременно изменился и состав промысловых рыб: теперь среди наиболее многочисленных видов преобладают хамса, бычки и пиленгас.