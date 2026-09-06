Солёность Азовского моря достигла исторического максимума

Азовское море за последние 19 лет заметно изменило свой химический состав: средняя солёность водоёма выросла примерно на 60% и к 2026 году достигла 16 промилле. По этому показателю оно уже значительно приблизилось к Чёрному морю, где средняя солёность составляет 18–19 промилле, пишет ТАСС со ссылкой на Южный научный центр РАН.

Столь продолжительный период осолонения не фиксировался за 150 лет инструментальных наблюдений. До 2007 года средняя солёность Азовского моря составляла около 10–11 промилле.

Изменения особенно заметны в Таганрогском заливе: его солёность увеличилась более чем вдвое. В самом Азовском море показатель вырос примерно в полтора раза — до 15–16 граммов соли на литр.

Одной из причин учёные называют сокращение пресноводного стока рек. На фоне этого Азовское море вступило в затяжную фазу осолонения.

Изменения затронули живой мир водоёма. Ранее Азовское море считалось одним из наиболее продуктивных в мире, а основу промысловых уловов составляли ценные виды рыб — в том числе осетровые, лещ и сазан.

Теперь состав наиболее многочисленных промысловых рыб изменился. На фоне роста солёности среди них стали преобладать хамса, бычки и пиленгас.

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