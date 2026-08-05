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5 августа, 13:05

Учёные впервые за 30 лет проводят учёт дельфинов в российской акватории Чёрного моря

На Чёрном море начались масштабные наблюдения за дельфинами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

На черноморском побережье России начались наблюдения за дельфинами. Экспедиция проходит в рамках проекта «Дельфины Чёрного моря: изучить, чтобы сохранить», на который выделили 17 миллионов рублей из Президентского фонда природы.

Учёные Института экологии РАН и специалисты фонда «Чистые моря» впервые за 30 лет проводят полный учёт всех трёх видов китообразных в российской части Чёрного моря — от Тамани до «Сириуса». Наблюдения ведут как с воды — выходят в море, так и с берега. Ключевые точки выбрали ещё в апреле: это посёлок Волна, Анапа, Утриш, Архипо-Осиповка и центр Сочи. На каждом месте работают по два человека — учёный и волонтёр.

Каждый час в светлое время суток они в течение 15 минут сканируют море в бинокль и подзорные трубы, считают животных и записывают всё, что видят. Также отмечают мусор, пятна топлива, шум — всё, что мешает дельфинам. На основе этих данных хотят создать единую методику наблюдений, которой смогут пользоваться все, кто изучает дельфинов в Чёрном море.

Результаты исследований передадут в Минприроды, Росприроднадзор и другие ведомства. Авторы проекта надеются, что это поможет разработать государственную стратегию по сохранению черноморских китообразных.

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Ранее учёные выяснили, что дельфины могут использовать «имена». Согласно данным исследования, животные могут связывать характерный свист другой особи с дополнительной информацией о ней, что указывает на наличие мысленного представления.

Самое важное об инновациях и исследованиях — в разделе «Наука» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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