Учёные впервые за 30 лет проводят учёт дельфинов в российской акватории Чёрного моря

На черноморском побережье России начались наблюдения за дельфинами. Экспедиция проходит в рамках проекта «Дельфины Чёрного моря: изучить, чтобы сохранить», на который выделили 17 миллионов рублей из Президентского фонда природы.

Учёные Института экологии РАН и специалисты фонда «Чистые моря» впервые за 30 лет проводят полный учёт всех трёх видов китообразных в российской части Чёрного моря — от Тамани до «Сириуса». Наблюдения ведут как с воды — выходят в море, так и с берега. Ключевые точки выбрали ещё в апреле: это посёлок Волна, Анапа, Утриш, Архипо-Осиповка и центр Сочи. На каждом месте работают по два человека — учёный и волонтёр.

Каждый час в светлое время суток они в течение 15 минут сканируют море в бинокль и подзорные трубы, считают животных и записывают всё, что видят. Также отмечают мусор, пятна топлива, шум — всё, что мешает дельфинам. На основе этих данных хотят создать единую методику наблюдений, которой смогут пользоваться все, кто изучает дельфинов в Чёрном море.

Результаты исследований передадут в Минприроды, Росприроднадзор и другие ведомства. Авторы проекта надеются, что это поможет разработать государственную стратегию по сохранению черноморских китообразных.

Ранее учёные выяснили, что дельфины могут использовать «имена». Согласно данным исследования, животные могут связывать характерный свист другой особи с дополнительной информацией о ней, что указывает на наличие мысленного представления.