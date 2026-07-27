Осьминоги вздохнули: Первую в мире мегаферму на миллион щупальцев отменили после скандала

Испанская компания Nueva Pescanova отказалась от планов строительства первой в мире промышленной фермы по разведению осьминогов. Проект вызвал серьёзные споры из-за опасений учёных по поводу содержания умных морских животных. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Компания Nueva Pescanova отозвала заявку на создание крупной фермы осьминогов на Канарских островах. Проект планировали реализовать в морском центре Лас-Пальмас, однако теперь он закрыт. Предполагалось, что предприятие площадью около 31 тысячи квадратных метров сможет производить до 3 тысяч тонн осьминога в год. Это означало бы выращивание и последующую гибель более миллиона животных ежегодно.

В администрации порта Лас-Пальмас сообщили, что компания объяснила отказ затянувшимися административными процедурами и неопределённостью вокруг экологических и отраслевых согласований. При этом инициатива с самого начала сталкивалась с критикой со стороны учёных и защитников животных. Специалисты указывали, что осьминоги обладают высоким интеллектом, способны испытывать боль и могут испытывать эмоции.

Эксперты также заявляли, что условия на предполагаемой ферме могли негативно повлиять на животных. По планам, осьминогов собирались содержать при высокой плотности в закрытых помещениях, хотя в природе они ведут одиночный образ жизни. Отдельные вопросы вызвала и экологическая сторона проекта. Исследователи предупреждали, что для выращивания осьминогов потребовалось бы большое количество корма из дикой рыбы, что могло бы усилить нагрузку на морские экосистемы.

Кроме того, специалисты опасались загрязнения окружающей среды из-за отходов и возможного использования химических препаратов для борьбы с болезнями. Несмотря на критику, в Nueva Pescanova заявили, что решение об отказе от проекта связано исключительно с деловыми и регуляторными причинами и не означает полного отказа от идеи разведения осьминогов в будущем.

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