«Женские империи» против патриархата: как альфа-самки захватывают власть в мире гиен

Самки пятнистых гиен оказались более успешными в передаче репродуктивных преимуществ, чем самцы. Об этом говорится в исследовании учёных из Института исследований зоопарков и дикой природы имени Лейбница и Института эволюционной биологии в Монпелье, опубликованном в журнале Science Advances.

Исследователи изучили данные о более чем 2700 гиенах из 8 кланов в кратере Нгоронгоро в Танзании. Наблюдения охватили 8 поколений животных и почти 30 лет.

Учёные выяснили, что у пятнистых гиен действует необычная система наследования социального статуса. Самки передают своим детёнышам положение в иерархии, а вместе с ним — доступ к преимуществам, включая приоритетное получение пищи.

Изначально анализ показал привычную для большинства млекопитающих картину: у самцов было больше различий в количестве потомства. Однако при изучении нескольких поколений ситуация изменилась.

Оказалось, что самки высокого ранга постепенно увеличивают своё влияние на популяцию. Их потомство получает лучшие условия для выживания и в дальнейшем продолжает успешную линию. По данным исследователей, в одном поколении около 10% детёнышей в клане могут быть прямыми потомками альфа-самок. Уже в следующем поколении этот показатель способен вырасти до 20%. Спустя 6 поколений происхождение практически всех животных можно проследить до самок с высоким статусом.

У самцов такой эффект выражен значительно слабее. После достижения возраста размножения они обычно покидают родной клан и присоединяются к другому, теряя преимущества, связанные с положением их матерей.

Учёные отмечают, что пример пятнистых гиен показывает: социальные связи и передача привилегий по женской линии могут менять привычные закономерности конкуренции между полами. При анализе только количества детёнышей можно сделать вывод о большей конкуренции среди самцов, но изучение нескольких поколений показывает противоположную картину.

Учёные выяснили, как царица в колонии голых землекопов подавляет способность других самок к размножению. Она выделяет вещество изопропилмиристат, которое влияет на гормональный фон соплеменниц и препятствует появлению потомства. Ранее считалось, что доминирующая особь контролирует колонию только с помощью агрессии.