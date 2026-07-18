Не родись красивой: Раскрыт секрет царицы землекопов «побеждать» соперниц в любовных делах

В колонии голых землекопов потомство приносит только одна самка — царица. Учёные выяснили, как она мешает остальным особям размножаться. Результаты исследования публикует издание Nature. Открытие сделано в июле 2026 года международной группой учёных под руководством доктора Гари Левина.

«В выделениях правительницы накапливается вещество изопропилмиристат. Его запах влияет на гормональный фон других самок», — выяснили специалисты.

Речь идёт о сложноэфирном соединеним с низкой летучестью. Ранее считалось, что царица подавляет других самок исключительно физической агрессией. Но всё дело оказалось в выделяемом ею запахе. Под его воздействием меняются уровни пролактина и прогестерона у «соплеменниц». В результате репродуктивная функция у соперниц подавляется.

Исследователи проверили действие вещества в колонии, оставшейся без царицы. Пока запах сохранялся, новая доминирующая особь не появлялась. После прекращения эксперимента самки начали драться и бороться за более высокий статус. Одна из них должна была занять освободившееся место.

Открытие помогло объяснить часть механизма необычной социальной системы голых землекопов, при которой размножение контролирует единственная самка. Интересно, что изопропилмиристат — это вещество, которое часто используется при прозводстве косметики, например, кремов или дезодорантов. Однако учёные поспешили успокоить — люди не чувствительны к его воздействию, а значит избавиться от соперницы женщинам при его помощи никак не удастся.

Ранее исследователи выделили штамм Lactobacillus johnsonii, который может быть связан с лучшим контролем глюкозы у людей с диабетом 2-го типа и нарушенным циркадным ритмом. Авторы сравнили образцы кишечной микробиоты 12 пациентов с расстройством режима сна и бодрствования. У шести из них диабет контролировался хуже, у шести — лучше. Во второй группе содержание Lactobacillus johnsonii оказалось значительно выше.