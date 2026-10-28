«Тихий развод»: Психолог объяснила, почему у супругов пропадает близость в общении
Психолог Кардиакос связала «тихий развод» супругов с эмоциональным истощением
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За «тихим разводом», когда супруги продолжают жить вместе, но перестают вкладываться в отношения, может стоять эмоциональное истощение, рассказала семейный психолог Анастасия Кардиакос. По её словам, переживания о мировых событиях, возрасте и здоровье забирают столько сил, что на близость их уже не остаётся.
«Тихий развод» — не просто модный тренд из TikTok, а отражение более широкого явления: современный человек экономит ресурсы везде, где может», — пояснила собеседница «Радио 1».
В такой паре могут сохраняться верность и совместный быт, однако накопившиеся недопонимания остаются без обсуждения. Объяснять свои чувства кажется слишком долгим и затратным занятием, поэтому партнёры продолжают существовать рядом, откладывая собственные потребности.
Эксперт связала это с привычкой поддерживать происходящее минимальными усилиями. По её оценке, отстранённость супругов в подобных случаях объясняется нехваткой внутренних сил, а не ленью или безразличием.
Ранее психолог объяснил, что совместная ответственность помогает сохранить здоровые отношения в семье. Специалисты посоветовали супругам учиться принимать решения вместе, уважать личные границы и не сводить конфликты к поиску виноватого.