«Тихий развод»: Психолог объяснила, почему у супругов пропадает близость в общении

За «тихим разводом», когда супруги продолжают жить вместе, но перестают вкладываться в отношения, может стоять эмоциональное истощение, рассказала семейный психолог Анастасия Кардиакос. По её словам, переживания о мировых событиях, возрасте и здоровье забирают столько сил, что на близость их уже не остаётся.

«Тихий развод» — не просто модный тренд из TikTok, а отражение более широкого явления: современный человек экономит ресурсы везде, где может», — пояснила собеседница «Радио 1».

В такой паре могут сохраняться верность и совместный быт, однако накопившиеся недопонимания остаются без обсуждения. Объяснять свои чувства кажется слишком долгим и затратным занятием, поэтому партнёры продолжают существовать рядом, откладывая собственные потребности.

Эксперт связала это с привычкой поддерживать происходящее минимальными усилиями. По её оценке, отстранённость супругов в подобных случаях объясняется нехваткой внутренних сил, а не ленью или безразличием.