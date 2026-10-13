«Семья — это целостный организм»: Психолог объяснил, как перестать делить вину в конфликтах

Количество психологически здоровых семей в России может вырасти, если супруги научатся совместно принимать решения и перестанут искать виноватого в конфликтах. Об этом психолог Сергей Ланг рассказал в беседе с «Радио 1».

«Семья — это целостный организм — когда не ищут виноватого, не уходят в абьюз и психологические травмы, а начинают учиться вместе нести ответственность. Как только люди это поймут — количество здоровых семей вырастет», — подчеркнул специалист.

Психиатр-нарколог Сергей Золотилов добавил, что важную роль в отношениях играют взаимопонимание и уважение личных границ. По его словам, причиной многих семейных конфликтов становится привычка одного партнёра вмешиваться в личное пространство другого.

Эксперт также призвал не путать любовь к себе с потаканием вредным привычкам. Употребление алкоголя и других психоактивных веществ, по его мнению, разрушает здоровье человека и мешает выстраивать гармоничные отношения с близкими.

Специалисты посоветовали не откладывать обращение к психологу при возникновении серьёзных разногласий. При выборе консультанта стоит проверять его образование, учитывать профессиональный опыт и отзывы. Своевременная помощь в некоторых случаях позволяет справиться с проблемами без медикаментозного лечения, однако необходимость препаратов определяет врач.

Ранее Life.ru рассказывал, почему привычка снимать стресс криком может усиливать агрессию. Клинический психолог сравнил человека со скороваркой, которой необходимо периодически выпускать пар. По его словам, сдерживание эмоций приводит к накоплению напряжения, однако постоянная разрядка через крик способна лишь усугубить ситуацию.