«Клапан для пара»: Психолог раскрыл природу стресса, сравнив людей со скороварками

Крик может помочь справиться с накопившимся напряжением, но ежедневная разрядка таким способом способна усилить агрессию, предупредил клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, кратковременное облегчение может превратиться в привычку бурно реагировать на любую неприятность.

«Объясняя природу стресса, я люблю сравнивать людей со скороварками. В устройстве есть клапан, через который периодически сбрасывается пар», — пояснил специалист.

Если перекрыть такой клапан, давление будет нарастать. Человеку иногда необходимо давать выход эмоциям, особенно когда долго приходится скрывать переживания. В такой разрядке нередко нуждаются люди, одновременно заботящиеся о детях и пожилых родителях.

Однако постоянно выплёскивать злость криком специалист не рекомендовал: это может ещё сильнее заводить человека. Особенно недопустимо срываться на тех, кому трудно дать отпор, например, на детях или подчинённых. Лучше превратить крик в повод повеселиться вместе с друзьями, заключил собеседник «Москвы 24».

Ранее психолог связала осеннюю раздражительность с резкой сменой режима. Недосып, плотное расписание и поездки в переполненном транспорте усиливают напряжение. При этом прогулок, которые помогают регулировать эмоции, с наступлением холодов становится меньше.