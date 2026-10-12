«Провокатор не равно причина»: Почему возникает головная боль и как вылечить недуг

Недосып, избыток сна, обезвоживание и резкая отмена кофеина могут спровоцировать приступ головной боли, рассказала врач-эндокринолог Ирина Петрова. Среди других провоцирующих факторов она выделила алкоголь, интенсивные нагрузки, нерегулярное питание, гормональные колебания, хронический стресс, тревогу и депрессию.

«Но провокатор не равно причина заболевания. Он может запустить приступ, но саму головную боль не объясняет», — подчеркнула специалист в интервью радио Sputnik.

Лечение включает снятие приступов и профилактику их повторения. Препараты подбирают индивидуально, учитывая тип боли и её частоту. При этом частый приём обезболивающих на протяжении нескольких месяцев может сам стать причиной лекарственно-индуцированной головной боли.

Если приступы мешают повседневной жизни, учащаются или лекарства плохо переносятся, стоит обсудить с неврологом профилактическую терапию. Подготовиться к приёму поможет дневник: в нём нужно отмечать частоту и силу боли, сопутствующие симптомы, принятые препараты и их эффект, пояснила врач.

Ранее невролог предупредила об опасности попыток «проспать» необычную головную боль. Внезапный сильнейший приступ, особенно с нарушением речи, движений или сознания, требует срочной медицинской помощи.