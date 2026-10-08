Женщины чаще мужчин испытывают боль, выяснили учёные

Женщины чаще мужчин сообщают о боли во всех изученных областях тела, причём наиболее выраженная разница наблюдается при головной, лицевой и абдоминальной боли. Это показало глобальное исследование, опубликованное в Nature Medicine, в которое вошли данные 6 125 459 человек из 118 стран и территорий.

Учёные объединили 902 источника популяционных данных, собранных в рамках 138 исследовательских программ с 1990 по 2025 год. Возраст участников составлял от пяти до более чем 100 лет, 55% выборки пришлось на женщин. Анализ охватил 11 областей тела: голову, лицо, шею и плечи, стопы и лодыжки, кисти и запястья, локти, грудь, спину, живот, бёдра и колени. Распространённость боли сильно зависела от её локализации — примерно от 2% для лица до 40% для спины.

При этом во всех 11 категориях показатели у женщин оказались выше. Наибольший разрыв исследователи обнаружили для боли в лице: женщины сообщали о ней в 1,83 раза чаще мужчин. Для головной боли соотношение составило 1,74, для боли в животе — 1,6. Различия сохранялись и при объединении всех типов: вероятность сообщить хотя бы об одной боли у женщин была выше в 1,16 раза. Для сильной боли разрыв оказался ещё заметнее — в 1,52 раза, а для генерализованной, то есть затрагивающей сразу несколько областей тела, — в 1,5 раза.

Анализ также показал, что представление о постоянном нарастании боли по мере старения подходит далеко не для всех её разновидностей. В целом вероятность столкнуться хотя бы с одной телесной болью увеличивалась примерно с 30% в пятилетнем возрасте до 70% после 100 лет. Однако семь из 11 отдельных типов имели более сложную траекторию: показатели сначала росли, достигали максимума, а затем начинали снижаться. Быстрее всего распространённость большинства видов боли увеличивалась до 55 лет.

Особенно рано своего максимума достигали некоторые немышечно-скелетные виды боли. Пик жалоб на боль в животе приходился примерно на 23 года, головную — на 34 года, лицевую — на 45 лет. Для локтей максимум наблюдался около 59 лет, для шеи и плеч — примерно в 62 года. Иначе вели себя боли в спине, бёдрах и коленях: их распространённость продолжала заметно увеличиваться по мере взросления и достигала наибольших значений примерно к 75 годам или ещё позже.

Отдельно исследователи оценили не только наличие, но и интенсивность симптомов. Распространённость сильной боли достигала максимума примерно к 50 годам, генерализованной — приблизительно к 70. Среди людей, уже испытывавших боль, её средняя интенсивность также росла не бесконечно: примерно к 48 годам показатель достигал около пяти баллов из десяти у женщин и 4,6 у мужчин, после чего постепенно снижался. Авторы делают вывод, что значительная часть наиболее тяжёлого болевого бремени формируется именно в трудоспособном возрасте, а не исключительно в старости.

Большие различия обнаружились и между странами. В детстве показатели в разных регионах мира были относительно близкими, однако после среднего возраста разрыв начинал быстро увеличиваться. У пожилых жителей государств с наиболее низким индексом человеческого развития распространённость любой телесной боли оказалась на 30,6 процентного пункта выше, чем в странах с самым высоким уровнем развития. В самых старших возрастных группах боль в пояснице в государствах с низким HDI встречалась почти вдвое чаще. Особенно заметно показатели росли в Восточной Европе, странах Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Азии, а также Северной Африке и Западной Азии.

Учёные попытались оценить и долю боли, связанную с факторами, которые потенциально можно изменить. На курение, ожирение и низкий доход в совокупности пришлось 18,3% глобального бремени. Однако показатели резко отличались по регионам: в Восточной Европе — 27,1%, а в Африке к югу от Сахары — только 12,6%. Вклад курения варьировался примерно от 2,5% в Африке к югу от Сахары до 8,4% в Восточной Европе, ожирения — от 2,7% в Центральной и Южной Азии до 14,6% в Северной Америке. Низкий доход давал более стабильный вклад — примерно от 6,7 до 8,5%.

Авторы подчёркивают, что эти цифры не означают, что оставшуюся боль невозможно предотвратить. Скорее, в странах с низким уровнем развития существенную роль могут играть другие, пока недостаточно изученные причины: тяжёлая физическая работа, условия труда, ограниченный доступ к лечению и реабилитации, инфекционные заболевания и дефициты питательных веществ. При этом исследователи отдельно предупреждают: работа основана преимущественно на поперечных наблюдениях и самоотчётах, поэтому возрастные кривые показывают различия между группами людей разного возраста, а не обязательно то, как боль изменяется у одного и того же человека на протяжении всей жизни.

При этом полностью отказываться от движения из-за дискомфорта тоже может быть ошибкой. Ранее ревматолог Ирина Самкова рассказала Life.ru, что длительное отсутствие физической активности способно навредить суставам не меньше чрезмерной нагрузки. По словам специалиста, регулярная умеренная активность помогает поддерживать мышцы, кровообращение и подвижность суставов, тогда как нагрузки необходимо подбирать с учётом состояния человека и не пытаться тренироваться через выраженную боль.