«Сжатые челюсти — выстрел в мозг»: Психолог объяснила, можно ли «нанервничать» себе невралгию тройничного нерва

Постоянное нервное напряжение и привычка стискивать зубы способны спровоцировать боль, которую легко спутать с невралгией тройничного нерва. Об этом рассказала клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» Ольга Уманова в беседе с Life.ru в преддверии Международного дня невралгии тройничного нерва, который празднуется 7 октября.

По её словам, психосоматика — это не выдумка и не притворство, а реальные биохимические и мышечные процессы с физиологической основой. Когда человек долго живёт в состоянии стресса, организм переходит в режим боевой готовности: в кровь выбрасываются кортизол и адреналин. В природе такое напряжение разряжалось бы через движение, но сегодня источники стресса в основном мысленные, и мышцам некуда девать накопленный заряд. Главным буфером становится жевательная мускулатура.

Специалист объяснила, что тройничный нерв — самый крупный и чувствительный среди черепных, а его ветви проходят рядом с жевательными мышцами.

Когда человек страдает бруксизмом (ночным скрежетом) или дневным сжиманием челюстей, височные и жевательные мышцы входят в состояние перманентного спазма. Это создаёт двойной удар по нервной ткани: прямое механическое сдавливание и локальное нарушение кровотока (ишемию). В таких условиях нерв становится крайне уязвимым к воспалительным процессам, а образующиеся триггерные точки дают иррадиирующую (возникает в одной части тела, но распространяется на другие) боль, которую пациент легко может спутать с классической невралгией. Ольга Уманова Клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино»

Уманова отметила, что у таких пациентов нередко схожий психологический портрет. Это подавленная агрессия, когда запрет на гнев заставляет тело запирать его в челюсти, стремление всё контролировать и фоновая тревожность, держащая мышцы в постоянном напряжении. Тело словно замораживает невысказанные слова и непрожитые эмоции.

При этом психолог подчеркнула, что стресс и бруксизм далеко не всегда становятся первопричиной настоящей невралгии, где чаще замешаны сосудистые конфликты или повреждение оболочки нерва. Но они работают как мощный катализатор и могут перевести скрытую проблему в острую боль. Часто речь идёт о миофасциальном болевом синдроме — по силе ощущений он почти неотличим от невралгии, но имеет мышечное происхождение.

Чтобы справиться с проблемой, недостаточно глушить одну лишь боль. Эксперт советует днём регулярно проверять положение челюсти по правилу «губы вместе, зубы врозь, язык расслаблен на нёбе», сделать у стоматолога индивидуальную ночную капу, пройти когнитивно-поведенческую терапию и освоить техники мышечного расслабления, а также обязательно показаться неврологу, чтобы исключить органические причины боли.

«Нанервничать» себе воспаление нерва, увы, вполне реальная перспектива. Наше тело не существует отдельно от психики. Сжатые челюсти действительно можно назвать отложенным выстрелом по собственному здоровью», — заявила Уманова.

Однако эксперт отметила, что есть и хорошая новость: этому деструктивному паттерну можно разучиться. И начинать «разминирование» этой мины, по словам Умановой, эффективнее всего совместными усилиями невролога, стоматолога и психолога.

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