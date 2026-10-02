Кислотный удар: Врач рассказала, как комбуча, вода с лимоном и злаковые батончики портят зубы
Врач Милова: Комбучу и воду с лимоном пьют за один приём, чтобы не портить зубы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Многие из нас включают в свой рацион полезные ферментированные напитки, добавляют в воду лимон, перекусывают злаковыми батончиками. Но с точки зрения воздействия таких продуктов на эмаль зубов не всё так однозначно. Врач стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Мария Милова рассказала Life.ru, как, не отказываясь от любимых привычек, сохранить здоровье зубов.
Как эти продукты влияют на эмаль
В процессе брожения в комбуче образуются органические кислоты, которые при контакте воздействуют на поверхностный слой эмали, создавая условия для потери минералов (этот процесс называют деминерализацией). Аналогично действует лимонный сок, добавленный в питьевую воду. Со временем это может привести к ослаблению эмали, повышенной чувствительности зубов и создать риски возникновения кариеса.
Кроме того, остаточный сахар в комбуче служит питательной средой для бактерий зубного налёта, которые тоже вырабатывают кислоты. В случае газированных напитков углекислый газ лишь ускоряет проникновение кислот в эмаль.
Злаковые батончики позиционируют как полезный перекус, не содержащий сахара в чистом виде. В такие батончики для сладости добавляют сиропы, мёд, концентрированные соки — источники углеводов, которые бактерии превращают в кислоты. Кроме того, из-за липкой текстуры частички продукта застревают между зубами, в фиссурах (углублениях на жевательной поверхности), и кислоты с углеводами могут долго воздействовать на эмаль.
В отличие от этих продуктов, у шоколада, особенно горького, меньше факторов такого длительного воздействия на поверхность зуба. Поэтому с точки зрения прямого кислотного удара шоколад часто менее опасен, чем перечисленные выше продукты.
Как сохранить зубы, не отказываясь от ЗОЖ-рациона
Не нужно полностью исключать любимые продукты из рациона. Главное — уменьшить их негативное воздействие. Простой алгоритм: когда, как и в каком формате их есть и пить.
Не растягивайте контакт. Выпейте воду с лимоном или комбучу за один приём, а не маленькими глотками в течение долгого времени. Если пить такую воду маленькими глотками несколько часов подряд, кислотная нагрузка на эмаль становится значительной.
Используйте трубочку. Это заметно снижает прямой контакт кислого напитка с зубами.
Не чистите зубы сразу после кислого продукта или напитка. Для исключения механического повреждения эмали подождите 30 минут, чтобы слюна успела восстановить кислотно-щелочной баланс в полости рта. Для ускорения этого процесса можно прополоскать рот чистой водой или ополаскивателем.
Употребляйте во время еды. Во время приёма пищи активнее выделяется слюна — естественный буфер, который помогает быстрее нейтрализовать кислоты. Кусочек сыра, стакан молока или другой менее кислый продукт в конце приёма пищи, а также жевательная резинка без сахара помогут быстрее восстановить баланс.
«Даже полезные продукты создают риск, если вы едите или пьёте их очень часто в течение дня, не давая слюне восстановить кислотно-щелочной баланс. Во всём важна умеренность. А применение этих простых правил сделает здоровый рацион безопасным для ваших зубов», — заключила эксперт.
Большинство людей не видят проблемы в том, чтобы почистить зубы сразу после завтрака. Некоторые даже считают, что это помогает сохранить здоровье полости рта. Ранее Life.ru объяснил, почему такая привычка может навредить эмали.
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