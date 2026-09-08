Виноват не только барометр: Почему болят суставы в сентябре и когда это не связано с дождём

С наступлением сентября многие замечают, что суставы начинают напоминать о себе чаще: появляется ноющая боль, скованность, дискомфорт при ходьбе. Особенно часто такие жалобы возникают у людей с артрозом и артритом. Принято связывать их исключительно с дождями, холодом и перепадами атмосферного давления, однако на состояние суставов влияет сразу несколько факторов. Об этом Life.ru рассказала врач-ревматолог, артролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталья Степанова.

По словам эксперта, связь между погодой и суставной болью действительно обсуждается в научных исследованиях, но назвать погоду прямой причиной обострения артрита или артроза было бы неправильно. У части пациентов холод, влажность и изменения атмосферного давления могут усиливать уже существующие болевые ощущения. Возможное объяснение связано с реакцией тканей на изменение температуры и давления, особенностями кровообращения и повышенной чувствительностью нервных окончаний. Но восприимчивость очень индивидуальна.

При этом осенью меняется не только погода. После летнего сезона у человека может измениться уровень физической активности. Кто-то резко возвращается к тренировкам, кто-то начинает больше ходить пешком или, наоборот, проводит большую часть дня сидя. Дополнительную нагрузку могут создавать набор веса, неудобная обувь и возвращение к длительным поездкам или работе за столом.

«На практике гораздо важнее самой погоды часто оказывается сочетание нескольких факторов. Например, человек за лето набрал вес, осенью надел жёсткую обувь, стал меньше двигаться, а затем решил резко компенсировать это интенсивными тренировками. Всё это способно увеличить нагрузку на суставы и спровоцировать боль», — отмечает специалист.

Снизить нагрузку можно и без лекарств. В первую очередь не стоит полностью исключать движение: при большинстве заболеваний суставов умеренная физическая активность необходима для сохранения подвижности и силы мышц. Подойдут ходьба в комфортном темпе, плавание, занятия в воде, велотренажёр и лечебная физкультура. Нагрузку следует увеличивать постепенно, особенно если после летнего перерыва человек возвращается к тренировкам.

Главный принцип — регулярность вместо героизма. Лучше каждый день немного двигаться, чем раз в неделю устраивать тяжёлую тренировку. Если после нагрузки боль сохраняется надолго или сустав заметно отекает, интенсивность нужно снизить и обсудить ситуацию со специалистом.

В повседневной жизни стоит следить за весом, делать перерывы при длительном сидении и не проводить много времени в одном положении. Обувь должна быть удобной, устойчивой и подходить по размеру. При заболеваниях суставов стопы или выраженных нарушениях походки врач может рекомендовать специальные стельки или другие ортопедические изделия.

Одежда сама по себе не лечит суставы, но переохлаждения действительно стоит избегать, особенно если холод провоцирует усиление симптомов. При этом постоянно укутывать больной сустав или прогревать его без рекомендации врача не следует.

«Главное — не объяснять любую осеннюю боль исключительно погодой. Если симптомы становятся сильнее или меняются по характеру, это может быть признаком того, что заболевание требует дополнительного внимания. Тревожными признаками являются выраженный или нарастающий отёк сустава, покраснение и ощущение жара в его области, сильная утренняя скованность, ограничение движений, повышение температуры тела», — предупреждает собеседница Life.ru.

Если боль становится постоянной, мешает спать или обычной активности, также не стоит ждать, пока «погода улучшится». При таких симптомах необходима консультация врача.

Осень сама по себе не является причиной обострения суставных заболеваний. Погода может влиять на самочувствие некоторых людей, но не менее важны вес, физическая активность, обувь, привычки и течение самого заболевания. Поэтому лучшая стратегия на сентябрь — не отказываться от движения, избегать резкого увеличения нагрузки и внимательно следить за изменениями симптомов.

В сентябре многие замечают странную перемену: ещё недавно было легко просыпаться утром и долго оставаться бодрым вечером, а с началом осени днём начинает клонить в сон, вечером хочется лечь пораньше, а подъём становится тяжелее. Life.ru узнал, как перестроиться на осень.