Давление 120 на 80 — и таблетка не нужна? Кардиолог объяснил, почему это ошибка

Нормальное давление во время лечения не означает, что гипертония прошла и препараты больше не нужны. Самостоятельно отменять лекарства или менять схему лечения не стоит, рассказал Life.ru врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин.

По словам специалиста, многие пациенты начинают самостоятельно менять схему лечения, когда видят на тонометре нормальные цифры. Однако показатель 120 на 80 во время регулярного приёма препаратов чаще говорит о том, что назначенные лекарства работают.

Если человек принимает лекарство регулярно и получает 120 на 80, это хороший результат лечения. Отмена препарата не означает, что организм продолжит держать такое давление самостоятельно. После пропуска нескольких приёмов давление может снова начать расти. Насколько быстро это произойдёт, зависит от конкретного препарата и особенностей организма. Евгений Кокин Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

Иногда человек не замечает изменений и узнаёт о повышении только при следующем измерении. В других случаях появляются головная боль, сердцебиение и слабость. Особенно опасно, когда давление не просто повышается, а начинает заметно колебаться.

Постоянные скачки давления создают дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, мозг и почки. Длительно неконтролируемая гипертония повышает риск инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности и поражения почек.

При этом необходимость принимать препараты в одной и той же дозировке всю жизнь есть не у всех. У некоторых пациентов со временем удаётся уменьшить количество лекарств или снизить их дозу, например, если человек похудел, стал больше двигаться или изменил питание. Но принимать такое решение нужно после наблюдения за давлением, а не на основании одного удачного измерения.

Отдельно специалист остановился на ситуации, когда человек забыл принять лекарство. Единого правила для всех препаратов нет. В зависимости от конкретного средства пропущенную дозу иногда можно принять после того, как человек вспомнил о ней, а в других случаях безопаснее дождаться следующего приёма. Самостоятельно принимать двойную дозу, чтобы компенсировать пропуск, не стоит.

Если человек регулярно забывает принимать таблетки, это не повод отказываться от лечения. Об этой проблеме нужно рассказать врачу. Возможно, схему приёма получится сделать удобнее.

«И главное: при гипертонии ориентироваться нужно не на отдельные измерения, а на устойчивую картину давления. Хорошие цифры — это не сигнал выбросить таблетки, а результат, который важно сохранить», — отметил Кокин.

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