«Одиноко или тихо?» Россиянам объяснили, как не впасть в тоску после бурных выходных

Чувство пустоты после весёлых выходных может возникать из-за резкого перехода от ярких впечатлений к привычным будням, рассказал психолог Родион Чепалов. По его словам, после встреч, поездок и разговоров наступившая тишина порой воспринимается как одиночество.

Особенно остро этот контраст ощущают экстраверты и люди, которым трудно оставаться наедине с собой. Смягчить возвращение к рабочей неделе поможет «понедельничный мост» — небольшое приятное занятие, запланированное на первый будний день: любимый завтрак, вечерняя прогулка, звонок другу или песня, напоминающая о прошедших выходных.

«И ещё стоит задать себе вопрос: «Мне сейчас одиноко или просто стало тихо?» Эти состояния часто путают, а помощь при разных ситуациях нужна разная», — подчеркнул специалист в беседе с РИАМО.

Ранее психолог объяснила привычку часами листать соцсети перед сном попыткой заглушить тревожные мысли. По её словам, насторожиться стоит, если телефон уже не приносит удовольствия, но остановиться трудно, поскольку тишина вызывает дискомфорт.