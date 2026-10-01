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Опубликовано 1 октября, 14:41

Один ноет — весь офис страдает: Коллега с кислым лицом способен заразить целый отдел

Психолог Щеблыкина: Негатив одного коллеги может передаваться всему офису

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Осенью настроение одного сотрудника может быстро передаваться коллегам и постепенно влиять на атмосферу во всём коллективе. Об этом рассказала телеграм-каналу SHOT психолог Юлия Щеблыкина.

Специалист объяснила это эмоциональной синхронизацией — явлением, при котором люди в процессе общения могут подстраиваться под эмоциональное состояние друг друга. Особенно восприимчивы к чужому негативу те, кто сам испытывает стресс, плохо высыпается или уже находится на грани выгорания.

По словам психолога, насторожиться стоит, если до общения с определённым человеком настроение было стабильным, а после разговора внезапно появились раздражение, тревога или сильный упадок сил.

При этом подобную реакцию не стоит автоматически называть депрессией. Осенняя усталость, снижение настроения и эмоциональное заражение сами по себе не означают наличие психического расстройства.

Снизить влияние чужого негатива, по словам Щеблыкиной, помогают полноценный сон, отдых и соблюдение личных границ. Если же плохое настроение и отсутствие сил становятся длительными и мешают обычной жизни, состояние лучше не списывать исключительно на коллег или время года.

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На эмоциональное состояние человека влияет не только окружение, но и обстановка, в которой он живёт. Ранее психиатры объяснили Life.ru, кому постоянный беспорядок дома может усиливать тревогу и подавленность. Специалисты подчёркивали, что сам по себе бардак не является причиной депрессии, однако для некоторых людей способен становиться дополнительным стрессовым фактором

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Полина Никифорова
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