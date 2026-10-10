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Регион
Опубликовано 10 октября, 04:47

Болезнь пустой комнаты: Психолог объяснила, почему при смертельной усталости мы скроллим соцсети до 4 утра

Психолог Лысакова: Скроллинг соцсетей до 4 утра может указывать на тревожность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lysenko Andrii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lysenko Andrii

Смертельно уставший человек может часами листать ленту вместо того, чтобы лечь спать, не только из-за привычки к телефону. Ночной скроллинг иногда становится способом не оставаться наедине с тревожными мыслями, рассказала Life.ru психолог Анастасия Лысакова во Всемирный день психического здоровья.

На моей практике вечный скроллинг — это в основном избегание реальных проблем, вытеснение каких-либо состояний. Например, одна из последних клиенток с такой проблемой говорила, что ей лучше слушать музыку, смотреть сериалы, скроллить ленту вместо того, чтобы слушать свои мысли. Так она пыталась избавиться от тревожности. Но мы понимаем: чем больше мы погружаемся в этот скроллинг вместо того, чтобы спать, тем выше вероятность невроза.

Анастасия Лысакова

Психолог

На моей практике вечный скроллинг — это в основном избегание реальных проблем, вытеснение каких-либо состояний. Например, одна из последних клиенток с такой проблемой говорила, что ей лучше слушать музыку, смотреть сериалы, скроллить ленту вместо того, чтобы слушать свои мысли. Так она пыталась избавиться от тревожности. Но мы понимаем: чем больше мы погружаемся в этот скроллинг вместо того, чтобы спать, тем выше вероятность невроза.
На моей практике вечный скроллинг — это в основном избегание реальных проблем, вытеснение каких-либо состояний. Например, одна из последних клиенток с такой проблемой говорила, что ей лучше слушать музыку, смотреть сериалы, скроллить ленту вместо того, чтобы слушать свои мысли. Так она пыталась избавиться от тревожности. Но мы понимаем: чем больше мы погружаемся в этот скроллинг вместо того, чтобы спать, тем выше вероятность невроза.

По словам эксперта, насторожиться стоит, когда телефон начинает влиять на повседневную жизнь. Человек регулярно спит меньше шести часов, сбивает режим и весь день чувствует усталость. Проблема становится заметной и для близких. В такой ситуации специалист советует принимать меры и при необходимости обращаться к психологу.

«Правильнее будет пойти в первопричину, признаться себе в тревожности или всё-таки послушать свои мысли вместо того, чтобы вытеснять проблему и пытаться заглушить её фильмами, сериалами и, что ещё хуже, соцсетями на ночь», — отметила собеседница Life.ru.

При этом Лысакова предлагает разделять бесцельный скроллинг и просмотр конкретного контента. Если человеку интересны определённые фильмы, сериалы или сюжет и он осознанно выбирает их, психолог считает такой вариант предпочтительнее. Другая ситуация — автоматически листать TikTok до четырёх утра без конкретной цели.

«Тревожный сигнал — это когда ты сам понимаешь, что хочешь остановиться, но не можешь. Когда телефон в руке уже не приносит ни удовольствия, ни расслабления, а ты продолжаешь листать на автомате, потому что тишина и пустая комната вызывают почти физический дискомфорт», — подчеркнула эксперт.

Ещё одним признаком она назвала ситуацию, когда скроллинг остаётся единственным способом переключиться, а привычные радости больше не помогают. Стоит обратить внимание и на моменты, когда человек не может вспомнить, что смотрел последний час. Вместо самокритики психолог советует спросить себя, какие чувства мы пытаемся таким образом заглушить.

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Ранее Life.ru рассказывал, что привычка засыпать под телевизор может ухудшать ночной отдых. Свет экрана мешает организму настроиться на сон, а меняющаяся громкость способна провоцировать короткие пробуждения, которые человек утром не помнит. Просмотр «ещё одной серии» также сокращает само время сна. Чтобы снизить нагрузку, можно поставить таймер выключения, уменьшить яркость и громкость или заменить телевизор аудиокнигой.

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Ольга Годуненко
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