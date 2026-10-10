Болезнь пустой комнаты: Психолог объяснила, почему при смертельной усталости мы скроллим соцсети до 4 утра

Смертельно уставший человек может часами листать ленту вместо того, чтобы лечь спать, не только из-за привычки к телефону. Ночной скроллинг иногда становится способом не оставаться наедине с тревожными мыслями, рассказала Life.ru психолог Анастасия Лысакова во Всемирный день психического здоровья.

На моей практике вечный скроллинг — это в основном избегание реальных проблем, вытеснение каких-либо состояний. Например, одна из последних клиенток с такой проблемой говорила, что ей лучше слушать музыку, смотреть сериалы, скроллить ленту вместо того, чтобы слушать свои мысли. Так она пыталась избавиться от тревожности. Но мы понимаем: чем больше мы погружаемся в этот скроллинг вместо того, чтобы спать, тем выше вероятность невроза. Анастасия Лысакова Психолог

По словам эксперта, насторожиться стоит, когда телефон начинает влиять на повседневную жизнь. Человек регулярно спит меньше шести часов, сбивает режим и весь день чувствует усталость. Проблема становится заметной и для близких. В такой ситуации специалист советует принимать меры и при необходимости обращаться к психологу.

«Правильнее будет пойти в первопричину, признаться себе в тревожности или всё-таки послушать свои мысли вместо того, чтобы вытеснять проблему и пытаться заглушить её фильмами, сериалами и, что ещё хуже, соцсетями на ночь», — отметила собеседница Life.ru.

При этом Лысакова предлагает разделять бесцельный скроллинг и просмотр конкретного контента. Если человеку интересны определённые фильмы, сериалы или сюжет и он осознанно выбирает их, психолог считает такой вариант предпочтительнее. Другая ситуация — автоматически листать TikTok до четырёх утра без конкретной цели.

«Тревожный сигнал — это когда ты сам понимаешь, что хочешь остановиться, но не можешь. Когда телефон в руке уже не приносит ни удовольствия, ни расслабления, а ты продолжаешь листать на автомате, потому что тишина и пустая комната вызывают почти физический дискомфорт», — подчеркнула эксперт.

Ещё одним признаком она назвала ситуацию, когда скроллинг остаётся единственным способом переключиться, а привычные радости больше не помогают. Стоит обратить внимание и на моменты, когда человек не может вспомнить, что смотрел последний час. Вместо самокритики психолог советует спросить себя, какие чувства мы пытаемся таким образом заглушить.

Ранее Life.ru рассказывал, что привычка засыпать под телевизор может ухудшать ночной отдых. Свет экрана мешает организму настроиться на сон, а меняющаяся громкость способна провоцировать короткие пробуждения, которые человек утром не помнит. Просмотр «ещё одной серии» также сокращает само время сна. Чтобы снизить нагрузку, можно поставить таймер выключения, уменьшить яркость и громкость или заменить телевизор аудиокнигой.