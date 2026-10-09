«Смерть в формате 4K»: Какие травмы получат зрители первой с 1945 года публичной казни в США

Прямая трансляция казни, которую намереваются провести в США, может превратить исполнение приговора в развлекательное шоу и травмировать зрителей, особенно детей и подростков. Об этом Life.ru рассказал психолог Александр Кичаев, комментируя сообщение о планах публичного расстрела заключённого в Штатах.

«Трансляция онлайн по сути превращает казнь, которая идёт в прямом эфире, в некое зрелище, в цифровой Колизей. То есть это будет уже не юридическая процедура, а шоу, смерть в формате 4К», — заявил специалист.

По его мнению, такие кадры могут быстро разойтись по соцсетям. Однако эффект неоднозначен: демонстрация неотвратимости наказания рискует уступить место борьбе за внимание и просмотры.

Особенно уязвимыми зрителями Кичаев назвал детей и подростков, чьи установки ещё формируются. Если они будут отождествлять себя с казнимым и остро реагировать на происходящее, увиденное может вызвать навязчивые мысли и тревожность.

Другой риск, по оценке психолога, — десенсибилизация, то есть снижение эмоциональной чувствительности при систематическом просмотре жестокого контента. Человек может начать слабее сочувствовать чужой боли. Специалист подчеркнул, что это касается и взрослых.

«Если казнь станет развлекательным контентом, то у зрителей в итоге появится желание усиливать эти ощущения. „Хлеба и зрелищ“ в двойном размере, „требую продолжения банкета“», — предупредил Кичаев.

Он допускает, что вместо страха перед наказанием у части аудитории появится ожидание следующего публичного исполнения приговора. Казнь тогда будет восприниматься как очередной выпуск шоу.

«Здесь есть опасность сразу трёх вещей: притупления эмпатии, психотравм и выхолащивания серьёзности наказания, превращения его в игровую сферу», — объяснил психолог.

Ранее Life.ru сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал публичную казнь бывшего майора армии США Нидала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев. Расстрел планируют показать в прямой трансляции. Если приговор приведут в исполнение, это станет первым случаем применения такого способа казни в армии США с 1945 года. Тогда за дезертирство расстреляли рядового Эдди Словика. При этом последняя военная казнь в стране состоялась в 1961 году — осуждённого Джона Беннетта повесили.