В США провели первую казнь после случая с Кристой Пайк
Джамаал Говард. Обложка © Texas Department of Criminal Justice
В США казнили 46-летнего Джамаала Говарда, осуждённого за убийство сотрудницы магазина в 2000 году. Смертный приговор привели в исполнение в тюрьме Хантсвилла в штате Техас, сообщает Associated Press. Эта казнь стала первой в стране после неудачной попытки привести в исполнение приговор Кристе Пайк в Теннесси.
Говарду ввели смертельную дозу пентобарбитала. Его смерть констатировали в 20:03 по местному времени, через 19 минут после начала процедуры. После введения препарата мужчина сделал несколько вдохов, закашлялся, а примерно через 30 секунд перестал двигаться.
«Я хотел бы, чтобы вы приняли мои извинения, и хотел бы получить ваше прощение. Мне жаль, что это произошло. Надеюсь, однажды вы сможете простить меня», — обратился Говард к родственникам погибшей перед началом процедуры.
В 2001 году суд признал Говарда виновным в убийстве 42-летней Вики Суортоут. Преступление произошло 12 мая 2000 года во время ограбления магазина в городе Силсби. Тогда 20-летний Говард выстрелил сотруднице магазина в грудь, после чего забрал из кассы $114 и сигареты. Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения.
Перед казнью защита пыталась добиться отсрочки. Адвокаты заявляли об интеллектуальной инвалидности Говарда, а также указывали на возможные риски применения пентобарбитала после случая с Пайк. Апелляционный уголовный суд Техаса отклонил ходатайства, а Верховный суд США вечером 7 октября также отказался вмешиваться.
Говард стал 30-м человеком, казнённым в США с начала 2026 года. До 23 сентября Техас привёл в исполнение шесть смертных приговоров, поэтому казнь Говарда стала седьмой в штате в этом году. Ещё две казни в Техасе запланированы на ноябрь. Больше всего смертных приговоров в 2026 году пока исполнила Флорида — 16.
Ранее сообщалось, что Криста Пайк лишилась возможности двигать руками после неудачной попытки казни в Теннесси. 30 сентября ей ввели две дозы препарата для смертельной инъекции, однако женщина выжила, при этом исполнители приговора использовали семь игл. Позднее у Пайк выявили тромб и пневмонию, её руки и ладони сильно опухли, а сама осуждённая не могла глотать и принимать пищу. Защитники заранее предупреждали о тромбоцитозе, который повышал риск образования тромбов при процедуре. Пайк должна была стать первой женщиной более чем за 200 лет, казнённой в Теннесси. Через несколько дней после неудачной процедуры она пришла в сознание и начала разговаривать с врачами, однако не помнила момент введения препаратов. Губернатор Теннесси Билл Ли после случившегося распорядился провести расследование и остановил ещё одну казнь, назначенную в штате на 2026 год.
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