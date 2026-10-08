В США провели первую казнь после случая с Кристой Пайк

В США казнили 46-летнего Джамаала Говарда, осуждённого за убийство сотрудницы магазина в 2000 году. Смертный приговор привели в исполнение в тюрьме Хантсвилла в штате Техас, сообщает Associated Press. Эта казнь стала первой в стране после неудачной попытки привести в исполнение приговор Кристе Пайк в Теннесси.

Говарду ввели смертельную дозу пентобарбитала. Его смерть констатировали в 20:03 по местному времени, через 19 минут после начала процедуры. После введения препарата мужчина сделал несколько вдохов, закашлялся, а примерно через 30 секунд перестал двигаться.

«Я хотел бы, чтобы вы приняли мои извинения, и хотел бы получить ваше прощение. Мне жаль, что это произошло. Надеюсь, однажды вы сможете простить меня», — обратился Говард к родственникам погибшей перед началом процедуры.

В 2001 году суд признал Говарда виновным в убийстве 42-летней Вики Суортоут. Преступление произошло 12 мая 2000 года во время ограбления магазина в городе Силсби. Тогда 20-летний Говард выстрелил сотруднице магазина в грудь, после чего забрал из кассы $114 и сигареты. Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения.

Перед казнью защита пыталась добиться отсрочки. Адвокаты заявляли об интеллектуальной инвалидности Говарда, а также указывали на возможные риски применения пентобарбитала после случая с Пайк. Апелляционный уголовный суд Техаса отклонил ходатайства, а Верховный суд США вечером 7 октября также отказался вмешиваться.

Говард стал 30-м человеком, казнённым в США с начала 2026 года. До 23 сентября Техас привёл в исполнение шесть смертных приговоров, поэтому казнь Говарда стала седьмой в штате в этом году. Ещё две казни в Техасе запланированы на ноябрь. Больше всего смертных приговоров в 2026 году пока исполнила Флорида — 16.