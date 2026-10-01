В США отменили последнюю казнь года из-за выжившей после инъекции осуждённой

Губернатор американского штата Теннесси Билл Ли отменил последнюю запланированную на 2026 год смертную казнь после неудачной попытки привести в исполнение приговор Кристе Пайк. Глава штата также распорядился провести независимое расследование произошедшего, сообщает Associated Press.

Пайк должна была стать первой женщиной, казнённой в Теннесси более чем за 200 лет. Сначала федеральный апелляционный суд приостановил процедуру примерно за час до её начала, однако затем Верховный суд США отменил это решение. После двух доз пентобарбитала осуждённая осталась жива.

«Исполнение законно вынесенного приговора — это одна из самых серьёзных обязанностей штата, и жители Теннесси рассчитывают, что это будет сделано не только законным и конституционным образом, но и эффективно», — заявил Ли.

По словам губернатора, теперь необходима «всесторонняя независимая проверка, чтобы точно установить, что произошло». Оставшаяся запланированная на этот год казнь проводиться не будет.

Речь шла о казни Гэри Уэйна Саттона, которую Верховный суд Теннесси назначил на 3 декабря 2026 года.

Ранее Life.ru рассказывал о попытке суда остановить казнь Кристы Пайк. Ещё до этого губернатор Билл Ли отказался помиловать осуждённую, несмотря на просьбу защиты заменить смертный приговор пожизненным заключением.