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Регион
Опубликовано 30 сентября, 18:30

Суд приостановил первую за 200 лет казнь женщины в Теннесси за час до инъекции

Обложка © YouTube / WBIR Channel 10

Обложка © YouTube / WBIR Channel 10

Федеральный апелляционный суд США приостановил казнь 50-летней Кристы Пайк примерно за час до исполнения приговора. Она могла стать первой женщиной, казнённой в Теннесси более чем за 200 лет. Процедуру планировали провести 30 сентября в тюрьме особо строгого режима в Нэшвилле.

Суд решил дополнительно рассмотреть доводы защиты о сексуальном насилии, которому Пайк, по словам её адвокатов, подвергалась в детстве. Защитники настаивают, что эти обстоятельства не получили должной оценки при назначении наказания.

Приостановка не означает отмену смертного приговора. Генеральный прокурор Теннесси уже обжаловал решение в Верховном суде США.

Накануне Верховный суд США отклонил другое ходатайство Пайк о приостановке казни. Губернатор Теннесси Билл Ли также отказал ей в помиловании.

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Пайк осудили за убийство 19-летней сокурсницы Коллин Слеммер в Ноксвилле в 1995 году. На момент преступления ей было 18 лет. Ранее Life.ru рассказывал, что защита добивалась замены смертной казни пожизненным заключением.

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Александра Вишнякова
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