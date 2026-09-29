«Зло из детства»: Как «сатанинская* паника» связана с первой за 200 лет американкой, приговорённой к смерти

Распространение сатанинской* символики и интерес к деструктивным культам в США в период так называемой «сатанинской* паники» могли повлиять на молодых людей, которые после ухода хиппи на свалку истории искали ответы на вопросы о жизни и своём месте в обществе. Так ситуацию с убийством 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году объяснил Life.ru богослов, профессор и заведующий кафедрой сектоведения Православного Свято-Тихоновского университета Александр Дворкин.

«Сатанинская* паника» — это вообще искусственный термин, который выдумали сектозащитники. То есть есть такая категория религиоведов и прочих, которые говорят о том, что сект нет и это нормальные организации. Вот они и придумали термин «сатанинская* паника», якобы сатанистов* на самом деле никаких нет, просто людей запугали. Тридцать лет назад в США наступил период заката движения хиппи Александр Дворкин Богослов, профессор и заведующий кафедрой сектоведения Православного Свято-Тихоновского университета

Сатанинская* и оккультная символика тогда получила широкое распространение в молодёжной среде. Её использовали и популярные исполнители. В частности, Дворкин привёл в пример группу Kiss, Marylin Manson, которая в тот период находилась на вершине популярности. Музыканты заявляли, что не имеют отношения к оккультизму и используют такую атрибутику только как сценический образ.

«Может, это действительно был имидж, но другое дело, что использование такой символики всё равно пропагандировало её в молодёжной среде», — отметил Дворкин.

Эксперт считает, что подобная среда могла повлиять и на Кристу Пайк, которая в 1995 году вместе со своим молодым человеком убила 19-летнюю Коллин Слеммер. На тот момент Пайк было 18 лет. По словам Дворкина, девушка выросла в неблагополучной семье, пережила тяжёлый абьюз и сексуальное насилие.

«И вот такие неприкаянные молодые люди, как эта тогда совсем ещё молодая девушка, <...> были озлоблены. Она видела в тёмной силе возможность всего добиться. Под влиянием всей этой идеологии, если учитывать её семейные обстоятельства, она и совершила это убийство. То есть это зло, которое она видела в детстве, совпало с теми идеями, которые распространялись вокруг неё. Я вижу это таким образом», — сказал богослов.

Дворкин также отметил, что выступает против смертной казни. По его мнению, это касается в том числе Пайк, которой назначили казнь за убийство Слеммер. Эксперт считает, что существуют другие способы наказания.

Ранее губернатор американского штата Теннесси Билл Ли отказался помиловать Кристу Пайк. Её приговорили к смертной казни за убийство сокурсницы в 1995 году. Казнь назначили на 30 сентября.

По версии обвинения, Пайк считала Слеммер своей соперницей. Она заманила девушку в лес, где около получаса избивала её и наносила ножевые ранения. Позже Пайк хранила фрагмент черепа убитой как трофей.

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